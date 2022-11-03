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Dünya

Türk askeri korvet gemisi Katar sularında

2022 FIFA Dünya Kupası etkinliklerinde güvenlik amacıyla görev almak için yola çıkan ada sınıfı korvetlerden TCG BURGAZADA Katar'a ulaştı.

AA3 Kasım 2022 Perşembe 02:23 - Güncelleme:
Türk askeri korvet gemisi Katar sularında
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2022 FIFA Dünya Kupası etkinliklerinde güvenlik amacıyla görev almak için yola çıkan ada sınıfı korvetlerden TCG BURGAZADA Katar'a ulaştı.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Emirlik Deniz Kuvvetleri, Um el-Havl Deniz Üssü'nde TCG BURGAZADA F-513 gemisini karşılamıştır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Türk gemisinin Katar'da gerçekleştirilecek FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'na iştirak edeceği kaydedildi.

20 Kasım - 18 Aralık'ta 32 takımın katılımıyla düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar, Orta Doğu'da dünya kupasının yapıldığı ilk Arap ülkesi olacak.

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