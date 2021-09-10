Türk bürokrat kritik görevden ayrılıyor! Yerine geçecek isim belli oldu

AA 10 Eylül 2021 Cuma 00:09 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 00:14

Bozkır, başkanlığı döneminde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) BM'nin çalışma yöntemlerini de etkilediğini ve örgütün bir süre herkes gibi çalışmalarını çevirim içi yürütmek zorunda kaldığını belirterek, salgın sürecinde BM Genel Merkezi'ni normale döndürmenin önceliği olduğunu söyledi.

Başkanlığını yaptığı BM 75. Genel Kurulunun salgın koşullarında şimdiye kadar 101 toplantı yaptığını, 320'den fazla karar kabul ettiğini anlatan Bozkır, bu süreçte 16 üst düzey toplantı ile biri Kovid-19, diğeri ise yolsuzluk üzerine iki özel oturum düzenlediklerini belirtti.

BM'nin Kovid-19 ya da sel, terör saldırısı gibi farklı acil duruma hazır olmadığına dikkati çeken Bozkır, salgın sürecinde örgütün çalışmalarını yürütebilmesi için elektronik oylama sistemi de kurulduğunu ifade etti.

Gelecekte herhangi bir acil durum olması durumunda elektronik oylama sistemiyle BM'nin çalışmalarına devam edebileceğini kaydeden Bozkır, ancak bunun yeterli olmadığını ve farklı alternatifler de bulunması gerektiğini söyledi.

Genel Kurulun kadınlar ve yoksul ülkelerin sorunlarına ağırlık verdiğini, bu konuların başkanlığının öncelikleri arasında yer adlığını ifade eden Bozkır, "Çok şey başardığımıza inanıyorum ancak bu yeterli değil." dedi.

Bozkır, BM 75. Genel Kurul Başkanı olarak Katar, Azerbaycan, Türkiye, Kuveyt, Karayip Adaları, Orta Asya Cumhuriyetleri, Kenya, Bangladeş, Pakistan ve Rusya'yı ziyaret ettiğini anlatarak, BM'nin hizmet ettiği insanlara ulaşması, onları dinlemesi, onların yanında olduğunu göstermesi gerektiğini vurguladı.



Bozkır, ayrıca Genel Kurulun güçlendirilebilmesi için daha kurumsal bir yapıya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri'ne katılım hakkında da bilgi veren Bozkır, 83 devlet başkanı ile 55 hükümet başkanının New York'a gelmeyi planladığını, 26 liderin video mesaj göndereceğini, katılacaklar arasında 23 dışişleri bakanının da olmasının beklendiğini dile getirdi.

BOZKIR, GENEL KURUL BAŞKANLIĞININ ARDINDAN MİLLETVEKİLLİĞİ GÖREVİNE DÖNECEK

BM Genel Kurul Başkanlığının ardından milletvekilliği görevine döneceğini belirten Bozkır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BM Genel Kurul Başkanına maaş ödenmiyor, konaklama ve sağlık sigortası da sağlanmıyor. Benim masraflarım Türk hükümetince karşılandı. Birçok kişi bu üçünün sağlanmadığını bilmiyor. Ülkem benimle mükemmel ilgilendi fakat küçük ülkeler için bu zor olabilir ve başka yerlere yönelebilirler. Bu yüzden Genel Kurul başkanlarına BM tarafından maaş ödenmesinin iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum."

BM'NİN KRİZLERLE MÜCADELE İÇİN KAPASİTESİNİ ARTIRMASI GEREK

Bozkır, BM'nin, çıkmadan önce krizlerle mücadele kapasitesini artırması gerektiğini vurgulayarak, "Krizin yaklaştığını gördüğümüzde orada olmamız, durdurmaya çalışmamız gerek. BM'nin bunu yaptığını görmedim, her zaman kriz sonrası orada. Bu tür bir yaklaşım benimseyebilirsek ve BM'ye bunu yapabilecek kapasiteyi sağlayabilirsek ki bu bazen askeri müdahale de olabilir, sadece barış gücü değil çünkü barış gücü sonrasında geliyor. Krizleri önlemek için bazen askeri desteğe ihtiyaç duyulabilir." diye konuştu.