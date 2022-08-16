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Dünya

Türk devletinden sürpriz girişim! Rusya'nın payını satın alacaklar: İnkar etmiyoruz

Kazakistan, Rusya'nın Avrasya Kalkınma Bankasındaki payının bir kısmını satın almayı değerlendirdiğini inkar etmedi.

AA16 Ağustos 2022 Salı 12:51 - Güncelleme:
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Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Yerulan Jamaubayev, Rusya'nın Avrasya Kalkınma Bankasındaki (EDB) payının bir kısmını satın almayı değerlendirdiklerini bildirdi.

Jamaubayev, haftalık Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kazakistan'ın Avrasya Kalkınma Bankasındaki Rus payının bir kısmını satın almak için Rusya ile görüştüklerini belirten Jamaubayev, "İnkar etmiyoruz, böyle bir konu var. Şu anda daha değerlendirme aşamasında olduğu için ortada nihai bir karar yok." dedi.

Jamaubayev, Avrasya Kalkınma Bankasının şu anda istikrarlı bir çalışma yürüttüğünü ve yaptırımlardan büyük ölçüde etkilenmediğini kaydetti.

Merkezi Kazakistan'ın Almatı şehrinde bulunan Avrasya Kalkınma Bankası, 2006'da Rusya, Kazakistan, Belarus, Kırgızistan, Ermenistan ve Tacikistan tarafından Avrasya ülkelerindeki entegrasyona yatırım yapan uluslararası bir finans kuruluşu olarak kurulmuştu.

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