Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Azerbaycan'a başsağlığı mesajı

TDT'den yapılan yazılı açıklamaya göre Amreyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınır boyunca Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin askeri provokasyonlarından endişe duyduğunu ve bunu kınadığını belirtti.

Amreyev, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrar için Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme ve barış sürecinin önemine değindi.

Azerbaycan'ın uluslararası kabul görmüş sınırlarının toprak bütünlüğüne ve dokunulmazlığına desteğini yineleyen Amreyev, Ermenistan'ı, iki komşu ülke arasında varılan mevcut anlaşmalara uymaya davet etti.

Amreyev, "Sekretarya, can kayıpları nedeniyle şehitlerin ailelerine, kardeş Azerbaycan halkına ve hükümetine taziyelerini sunarken, yaralılara acil şifalar diler." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmış, saldırılarda Azerbaycan ordusu 50 şehit vermişti.

Azerbaycan ordusu Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.