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Dünya

Türk Devletleri Teşkilatı'ndan işbirliği mesajı: Rol oynamaya hazırız

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, TDT'nin bölgesel işbirliğinin geliştirilmesinde aktif rol oynamaya hazır olduğunu belirtti.

AA15 Aralık 2023 Cuma 17:37 - Güncelleme:
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan işbirliği mesajı: Rol oynamaya hazırız
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Ömüraliyev, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Avrasya Haftası'nın "Avrasya'yı Birbirine Bağlamak: Ticaret ve Ulaştırma" başlıklı genel oturumunda konuştu.

OECD üyesi ve Avrasya ortağı ülkelerin yanı sıra OECD ortak kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı toplantıda Büyükelçi Ömüraliyev, TDT'nin ticaret, gümrük, ulaştırma ve BİT işbirliği alanlarındaki mevcut ve planlanan girişimleri hakkında bilgi verdi.

Büyükelçi Ömüraliyev, TDT'nin bölgesel işbirliğinin geliştirilmesinde aktif rol oynamaya hazır olduğunu vurguladı.

OECD Avrasya Haftası çerçevesinde, üye devletlerin delegasyon başkanları ve daimi temsilcileriyle bir araya gelen Ömüraliyev, TDT'nin gündeminde yer alan sektörel işbirliğine ilişkin önemli konular üzerinde istişarelerde bulundu.

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