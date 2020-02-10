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Dünya

Skandal adım! Türk dizilerine fetvalı yasak

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır'ın Türk dizilerini hedef alan skandal adımlarına bir yenisi daha eklendi. Mısır'da, ülkenin resmi ve en büyük fetva organı, Türk dizilerinin hiçbir şekilde izlenmemesi gerektiği duyurdu.

10.02.2020  07:44 - Güncelleme: 10.02.2020  07:44

2018 yılında Dubai merkezli Suudi medya grubu MBC, Türk dizilerini yayından kaldırma kararı almıştı. Ortadoğu genelinde reyting rekorları kıran Türk dizilerinin kaldırılma kararı şaşkınlıkla karşılanmış, temel motivasyonun ise siyasi olduğu belirtilmişti. BAE’nin bölgede başını çektiği ittifakın yasak kararıyla Türkiye’nin bölgedeki yumuşak gücünü ve halk nezdindeki itibarını baltalamayı hedeflediği değerlendirilmişti. Bu türden skandal açıklamalara ve yönlendirme çabalarına rağmen, Türk dizileri çeşitli Arap ülkelerinde, özellikle internet siteleri üzerinden milyonlarca insan tarafından ilgi ve merakla izleniyor.

Ortadoğu’da Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır’ın Türk dizilerini hedef alan skandal adımlarına bir yenisi daha eklendi. Mısır’da, ülkenin resmi ve en büyük fetva organı “Yüksek Fetva Konseyi” (Dâru’l-İftâ), yayımladığı bir açıklamayla, Türk dizilerinin hiçbir şekilde izlenmemesi gerektiğini kaydetti. Mecra internet sitesinin haberine göre kurumun skandal açıklamasında “Diriliş Ertuğrul” ve “Kurtlar Vadisi” dizilerinin isimleri de zikredilerek, Türkiye’nin bu diziler yoluyla Ortadoğu’da nüfuz oluşturma peşinde koştuğu iddia edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA HEDEFTE

Mısır Yüksek Fetva Konseyi’nin açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açıkça hedef alındı. Skandal açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ortadoğu’da Osmanlı hakimiyetini yeniden canlandırmak istediği iddia edildi. Açıklamada, “Erdoğan, bu dizileri kullanarak, Osmanlı’nın bir zamanlar yönettiği Arap ülkelerini yeniden kontrol altına almaya çalışıyor” savunması yapıldı. Mısır’da Sisi cunta yönetimi son dönemde İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile yakınlaşma politikası güdüyor.

ENGELLEMELERE RAĞMEN İZLENİYORLAR

2018 yılında Dubai merkezli Suudi medya grubu MBC, Türk dizilerini yayından kaldırma kararı almıştı. Ortadoğu genelinde reyting rekorları kıran Türk dizilerinin kaldırılma kararı şaşkınlıkla karşılanmış, temel motivasyonun ise siyasi olduğu belirtilmişti. BAE’nin bölgede başını çektiği ittifakın yasak kararıyla Türkiye’nin bölgedeki yumuşak gücünü ve halk nezdindekiitibarını baltalamayı hedeflediği değerlendirilmişti. Bu türden skandal açıklamalara ve yönlendirme çabalarına rağmen, Türk dizileri çeşitli Arap ülkelerinde, özellikle internet siteleri üzerinden milyonlarca insan tarafından ilgi ve merakla izleniyor.

(Yeni Şafak)

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