Türk doçentin katili ABD'de yakalandı
ABD’nin Florida eyaleti Orange Country Şerif Ofisi, 2016'da Orlando’da bir tatil köyünde işlenen cinayete dair Troy Sparrow’un (27) gözaltına aldığını duyurdu.
Birinci derece cinayetle suçlanan Troy Sparrow; balayı için geldiği Orlando’da Doç. Dr. Osman Darcan’ın eşinin çantasını çalmaya çalışmış; eşini korumaya çalışan Doç. Dr. Darcan’ı silahla öldürmüştü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.