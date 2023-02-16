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Dünya

Türk dünyası ''Biz Birlikteyiz'' dedi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türk dünyası 'Biz Birlikteyiz' kampanyasıyla Türk halkının yardımına koştu.

AA16 Şubat 2023 Perşembe 00:31 - Güncelleme:
Türk dünyası ''Biz Birlikteyiz'' dedi
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Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatından (TÜRKSOY) yapılan yazılı açıklamada, Türk dünyasının kardeşlerinin acısını paylaştığı, yaralarını kucaklaşarak sarmaya çalıştığı, yardımlaşma seferberliğinin, kardeş dayanışmasının en güzel örneklerini gösterdiği belirtildi.

Türkiye'deki deprem felaketinin ardından Türk dünyasının tek yürek olduğuna işaret edilen açıklamada, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın depremin hemen ardından arama kurtarma ekipleriyle ülke çapında toplanan yardımları Türkiye'ye gönderdiği aktarıldı.

Türk dünyası liderlerinin, Türkiye'nin yurt dışındaki misyonlarını ziyaret ederek taziyelerini paylaştığı vurgulandığı açıklamada, "Türk dünyasının dört bir yanından gönüllüler Türkiye'ye yardıma gelebilmek için hava limanlarını doldurdu. Binlerce kişilik ekiplerle Türk Dünyası ilk günden itibaren Türkiye'nin yanında oldu." bilgisi yer aldı.

TÜRKSOY'UN KAMPANYASI

TÜRKSOY sanatçılarının da depremin yaralarının sarılmasına destek olan kişiler arasında yer aldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"TÜRKSOY'un inisiyatifi ile hayata geçen 'Biz Birlikteyiz' kampanyası kapsamında Türk dünyasının dört bir yanından kültür ve sanat insanları Türkiye'nin acısını paylaştıklarını dile getirdikleri video mesajları ile depremin yaralarının sarılmasına katkı sağlamaya çalıştı. Eş zamanlı olarak TÜRKSOY üyesi ülkelerde sanatçıların inisiyatifİ ile yardım kampanyaları hayata geçirildi."

Açıklamada TÜRKSOY'un kendi çalışanlarından oluşan 12 kişilik destek ekibini depremin ikinci günü bölgeye gönderdiği anımsatılarak, buradaki arama kurtarma ekiplerine tercümanlık yapan ekibin 300 çadırın kurulumunda da yer aldığı, Gaziantep ve Hatay'da AFAD'ın çalışmalarına destek olduğu bildirildi.

"TÜRKİYE, TÜRK DÜNYASININ HER SIKINTISINDA CÖMERTÇE YARDIM ELİNİ UZATTI, ŞİMDİ SIRA BİZDE"

Söz konusu açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Türk dünyasının yardımlaşma seferberliğinin, kardeş dayanışmasının en güzel örneklerini gösterdiğini ifade etti.

TÜRKSOY'un çağrısının sanatçılar ve kültür insanları arasında karşılık bulmasının son derece sevindirici olduğunun altını çizen Genel Sekreter Raev, "Biz Birlikteyiz diyerek kültür ve sanat insanlarımıza bir çağrıda bulunduk. Allah'a şükür herkes destek veriyor. Türkiye'nin zor günlerinde birlikte olalım, yanında olalım. Türkiye, Türk dünyasının her sıkıntısında cömertçe yardım elini uzattı şimdi sıra bizde." ifadelerini kullandı.

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