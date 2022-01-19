Camankulov, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) tarafından yürütülen "Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Dersleri ve Söyleşileri" programında konuştu.
"Türk Dünyası'nın Turizm Cenneti Kırgızistan" konulu sunum yapan Camankulov, 9 ülkeden 76 üniversiteden 3 bin 500 üniversite öğrencisine seslendi.
Camankulov, Kırgızistan'ı, "göğe değin uzanan dağların, büyük İpek Yolu'nun ve eşsiz konargöçer kültürünün vatanı" olarak tanımlayarak, "Türk dünyasından gençleri ülkemize davet ediyorum." dedi.