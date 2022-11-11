Bir zafer daha! Türk dünyasından tarihi KKTC kararı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bugün gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edildi. KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Ertuğruloğlu, açıklamasında "Kıbrıs Türk halkı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bugün tarihi bir gün olmuştur" dedi.

Bakan Ertuğruloğlu, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

Türk dünyasından KKTC kararı "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının 39. yıldönümüne 4 gün kala Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin günden güne yükselen bir güç olan Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliğine kabul edilmesini coşku ve gururla selamlıyorum" diyen Ertuğruloğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliğine giden sürecinin başarıya ulaşmasında başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Dışişlerine şükranlarımı sunuyorum. Bakanlığımızın personelini de bu başarının kazanılmasında verdikleri emek ve gösterdikleri çabadan ötürü kutluyorum. Devletimizin, ilk kez, anayasal ismi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adıyla uluslararası bir teşkilata üye olması ise bu tarihi güne özel bir anlam katmıştır. Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üyeliğimizin başarıyla sonuçlanması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs konusundaki iki devlet esasına dayanan yeni vizyonun doğru, gerçekçi ve bölgesel ve küresel konjonktür ile uyumlu olduğunu teyit etmektedir" ifadelerini kullandı.

"Ortak tarih, kültür ve kimliği olan, ayrıca Türk dilini konuşan Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerine gösterdikleri dayanışma için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve şahsım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Türk Devletleri Teşkilatı'nın temel amaçlarının ileriye götürülmesi ve ortak çıkarlarımızın muvaffakiyeti için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tüm olanaklarıyla katkı koyacak ve aramızdaki iş birliği ve gönül birliğini her daim güçlendirmek için yorulmadan çalışacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması yolunda kazanılan bu başarının Türk ulusuna hayırlı olmasını dilerim."

"TARİH SAYFALARINA GEÇECEK"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC'nin TDT'ye "gözlemci üye" statüsü ile alınarak kendilerine bu mutluluğu yaşatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türk diplomasisine teşekkür ederek "Bu olumlu gelişmeden daha da cesaret alarak onurlu mücadelemize hız kesmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Değerli halkım, büyük bir gururla duyurmak isterim ki devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatında gözlemci üye statüsü kazanmıştır. Devletimiz, uluslararası bir örgütte ilk kez anayasal adıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bu statüyü kazanmıştır. Tarih sayfalarına geçecek milat niteliğindeki bu unsur, bizim için ilave bir gurur vesilesidir. Özbekistan'ın Semerkant kentinde 9. Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde oy birliğiyle kabul edilen gözlemci üyeliğimiz, bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir."

Tatar, Kıbrıs Türk halkının yarım asrı aşkın süredir müktesep haklarından ve uluslararası statüsünden mahrum bırakılıp, insanlık dışı izolasyona maruz bırakıldığına vurgu yaparak şunları kaydetti:

"En son Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın geçtiğimiz eylül ayında 77. BM Genel Kurulu'nda yapmış olduğu, KKTC'nin resmen tanınma çağrısıyla ivme kazanan bu mücadelemiz, yeni bir uluslararası üyelik statüsüyle başarıyla devam etmektedir. Cumhuriyetimizin 39. yılını kutlayacağımız bu günlerde statümüzü ileriye taşıyan bu olumlu gelişmeden daha da cesaret alarak onurlu mücadelemize hız kesmeden devam edeceğimizi bu vesileyle yinelemek istiyorum. Türk Devletleri Teşkilatı nezdinde kazanmış olduğumuz gözlemci üye devlet statümüz, tüm halkımıza ve büyük Türk Milleti'ne hayırlı olsun."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY, KKTC'NİN TDT'YE GÖZLEMCİ ÜYE KABUL EDİLMESİNİ KUTLADI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) gözlemci üye olarak kabul edilmesinin, Türk dünyasına ve Kıbrıs Türklerine hayırlı olmasını diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, aile meclisimiz olarak gördüğümüz Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edilmiştir. KKTC, geçmişi ve geleceğiyle Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu güzel başlangıç, Türk Dünyasına ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.