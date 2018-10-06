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Türk düşmanı Kurz’a protesto

Avusturya’da geçen sene düzenlenen genel seçimler sırasında Türk düşmanlığı üzerinden kampanya yürüten ve iktidar olmak adına aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) ile ortaklık kuran Başbakan Sebastian Kurz, binlerce kişi tarafından ırkçı politikaları nedeniyle protesto edildi.

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Başkent Viyana’da Başbakanlık önünde toplanan yaklaşık 20 bin kişi, “Nazilere hayır”, “ÖVP-FPÖ hükümetine hayır”, “Kickl istifa” yazılı pankartlar açarak hükümetin yabancı, Müslüman ve göçmen karşıtı politikalarına tepki gösterdi. Gösteride konuşan sanatçı Stefanie Sourial “Bu hükümet ırkçılığı meşrulaştırıyor, farklılıkları yok ediyor” derken, Omas Gegen Rechts adlı STK’nın sözcüsü Monika Salzer ise Başbakan Kurz’un tecrübesiz ve ülkedeki gelişmeler karşısında etkisiz olduğunu öne sürerek aşırı sağcı bakanların antidemokratik uygulamalarına göz yumduğunu kaydetti.      

 

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