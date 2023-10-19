Türk düşmanı Michael Rubin iyice küstahlaştı! İsrail'e PKK çağrısında bulundu

Türkiye'ye yönelik düşmanlığı ile bilinen Michael Rubin, American Enterprise Institute'de yine Türkiye'yi hedef alan bir analiz kaleme aldı.
İsrail-Hamas çatışması sonrası Türkiye düşmanlığına hız kesmeden devam eden Rubin, yazısında "İsrail PKK'yı açıkça desteklemeli" başlığıyla Netanyahu hükümetine skandal bir çağrıda bulundu.
ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği desteği örnek gösteren Türk düşmanı Rubin, İsrail'in aynı desteği vermesini istedi.
Terör örgütü PKK/YPG'nin değiştiğini, "ayrılıkçı" hedeflerinden vazgeçtiğini iddia edecek kadar büyük bir akıl tutulması yaşayan Rubin, Suriye ve Kuzey Irak'ta terör mevzileri tek tek imha edilen PKK/YPG'nin "ahlaki bir davranış" olarak da desteklenmesi gerektiğini ileri sürdü.
Yazısında resmen küstahlaşan Rubin, terör örgütünün uçaksavar füzelerine ve drone teknolojisine ihtiyacı olduğunu ve İsrail'in bunları sağlaması gerektiğini söyledi.