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Dünya

Türk düşmanı Michael Rubin iyice küstahlaştı! İsrail'e PKK çağrısında bulundu

Türk düşmanı Michael Rubin, İsrail-Hamas çatışması sonrası Türkiye'yi hedef aldı. Küstahlığını yazısına yansıtan Rubin, İsrail'in ABD gibi terör örgütü PKK/YPG'ye destek vermesini istedi.

Star Gazetesi19 Ekim 2023 Perşembe 12:49 - Güncelleme:
Türk düşmanı Michael Rubin iyice küstahlaştı! İsrail'e PKK çağrısında bulundu
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Türkiye'ye yönelik düşmanlığı ile bilinen Michael Rubin, American Enterprise Institute'de yine Türkiye'yi hedef alan bir analiz kaleme aldı.

İsrail-Hamas çatışması sonrası Türkiye düşmanlığına hız kesmeden devam eden Rubin, yazısında "İsrail PKK'yı açıkça desteklemeli" başlığıyla Netanyahu hükümetine skandal bir çağrıda bulundu.

TÜRK DÜŞMANI MİCHAEL RUBİN İYİCE KÜSTAHLAŞTI! İSRAİL'E PKK ÇAĞRISINDA BULUNDU

ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği desteği örnek gösteren Türk düşmanı Rubin, İsrail'in aynı desteği vermesini istedi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin değiştiğini, "ayrılıkçı" hedeflerinden vazgeçtiğini iddia edecek kadar büyük bir akıl tutulması yaşayan Rubin, Suriye ve Kuzey Irak'ta terör mevzileri tek tek imha edilen PKK/YPG'nin "ahlaki bir davranış" olarak da desteklenmesi gerektiğini ileri sürdü.

Yazısında resmen küstahlaşan Rubin, terör örgütünün uçaksavar füzelerine ve drone teknolojisine ihtiyacı olduğunu ve İsrail'in bunları sağlaması gerektiğini söyledi.

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