İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2023 Çarşamba / 12 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7411
  • EURO
    19,8527
  • ALTIN
    1115.13
  • BIST100
    5584.82
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türk düşmanları Erdoğan paniğinde! Bolton'dan haddini aşan açıklama
Dünya

Türk düşmanları Erdoğan paniğinde! Bolton'dan haddini aşan açıklama

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain kalkışmasına destek veren eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, yine Türkiye'yi hedef aldı. Bolton, İngiliz gazetesi The Telegraph'ta “Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden seçilirse, Türkiye'nin NATO üyeliği gündeme gelmeli” ifadesini kullandı.

4 Ocak 2023 Çarşamba 08:59 - Güncelleme:
Türk düşmanları Erdoğan paniğinde! Bolton'dan haddini aşan açıklama
ABONE OL

Bir dönem Beyaz Saray'ın tartışmalı isimlerinden olan John Bolton, "Erdoğan yeniden seçilirse, Türkiye'nin NATO üyeliği gündeme gelmeli" dedi.

Beyaz Saray'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye'yi hedef alan bir yazıya imza attı. Bolton, The Telegraph için "Batı'nın zayıflığı, Putin'in zaferine imkan tanıyabilir" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yazısında Türkiye ile ilgili sorgulayıcı bir tavır içerisine giren Bolton, 2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleriyle ilgili de görüşünü beyan etti.

'NATO ÜYELİĞİ SORGULANSIN'

Finlandiya ve İsveç'in, NATO'ya katılmak için başvuruda bulunduğunu hatırlatan eski danışman Bolton, "Ancak Rusya'nın ticari ve askeri ortakları, ne yazık ki Türkiye de dahil olmak üzere, ihtiyaç anında Rusya'yı terk etmedi" ifadesini kullandı.

Ankara'nın askeri ittifaktaki varlığından duyduğu rahatsızlığı ifade eden Bolton, şöyle dedi: "Türkiye'nin NATO üyeliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden seçilirse gündeme gelmeli.

  • John Bolton
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.