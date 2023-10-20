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Dünya

Türk F-16 jetleri havalandı! Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin düzenleyeceği ortak askeri tatbikatta yer alacak Türk F-16 uçakları, Azerbaycan'a ulaştı. Türk F-16 jetleri 23-25 Ekim tarihlerinde tatbikata katılacak.

AA20 Ekim 2023 Cuma 13:47 - Güncelleme:
Türk F-16 jetleri havalandı! Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat
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Altyapı, ekonomi ve enerji gibi birçok alanda kardeş ülke Azerbaycan ile işbirliği yürüten Türkiye, Azerbaycan2ın başkenti Bakü'de ortak tatbikat yapacak. Tatbikata Türkiye'den F-16, ATAK helikopteri ve çok sayıda askeri personel katılım sağlayacak.

TÜRK F-16 JETLERİ KARDEŞ ÜLKE AZERBAYCAN'DA

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak ve "Mustafa Kemal Atatürk 2023" ismi verilen tatbikata katılacak Türk F-16 uçaklarının Azerbaycan'a geldiği bildirildi.

Tatbikat, 23-25 Ekim tarihlerinde başkent Bakü, Nahçıvan ve işgalden kurtarılan bölgelerde yapılacak.

İKİ AYRI TATBİKATTA BİR ARAYA GELDİLER

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü ve Haydar Aliyev'in 100'üncü doğum yılı dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan ordusu, iki ayrı tatbikatta bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı ve Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü ve Haydar Aliyev'in 100'üncü doğum yılı dolayısıyla iki özel tatbikat planlandı.

Türkiye'deki tatbikata "Haydar Aliyev 2023 Tatbikatı", Azerbaycan'daki tatbikata ise "Mustafa Kemal Atatürk 2023 Tatbikatı" ismi verildi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın özellikle kara kuvvetleri unsurları arasındaki dostluk, işbirliği ve karşılıklı çalışabilirliği geliştirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak ve birlikte harekat icra etme kabiliyetini geliştirmek amacıyla planlanan özel tatbikatlardan ilki "Haydar Aliyev 2023 Tatbikatı", 19 Nisan-10 Mayıs'ta Kars'ta gerçekleştirildi.

25 EKİM'E KADAR SÜRECEK

Özel tatbikatlar serisinin ikincisi "Mustafa Kemal Atatürk 2023 Tatbikatı" ise 16 Ekim'de Azerbaycan'da başladı.

Hafta başında "Seçkin Gözlemci Günü"nün yapılması planlanan tatbikata Türkiye'den çok sayıda personelle ATAK helikopteri, F-16 savaş uçaklarının yanı sıra "bordo bereli" olarak adlandırılan Özel Kuvvetler Komutanlığı unsurları katılıyor.

Tatbikat 25 Ekim'e kadar sürecek.

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