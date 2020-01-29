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Dünya

Beyaz Saray'dan skandal uygulama: Türk gazetecileri toplantıya almadılar

ABD Başkanı Donald Trump sözde Ortadoğu barış planını açıkladı. Trump ve Netanyahu’nun Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında skandal bir uygulamaya gidildi. Türk gazetecilere ambargo uygulandı ve Beyaz Saray’daki basın toplantısına alınmadı.

29.01.2020  08:03 - Güncelleme: 29.01.2020  08:26

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıkladı.

TÜRK GAZETECİLER ALINMADI

Trump ve Netanyahu'nun Beyaz Saray'daki basın toplantısında skandal bir uygulamaya imza atıldı. Türk gazeteciler basın toplantısına alınmadı. Toplantıya katılmak için akreditasyon başvurusunda bulunan Türk gazetecilere olumlu yanıt gelmedi. 

Washington'da görev yapan Gazeteci Hüseyin Günay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beyaz Saray Türk gazetecilere ambargo uyguladı. Trump ve Netanyahu basın toplantısına Washington'daki yerleşik Türk gazeteciler alınmadı. Akreditasyon için başvurduk ancak olumlu yanıt verilmedi!" ifadelerini kullandı.

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