EN FAZLA TÜRKiYE DESTEK VERDi

Faris, Suriye’deki özgürlük mücadelesinde kendilerine en fazla destek veren ülkenin Türkiye ve Türk halkı olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti: “Türkiye halkı ve Suriye halkı kardeştir, ortak bir tarihi paylaşıyoruz. Aynı acıları geçmişimizde paylaştık. Türkiye halkı bugünlere gelmek için çok fedakarlık yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Türkiye halkından bizimle olmalarını, bizim özgürlük sesimize destek vermelerini istiyoruz. Hatalarımıza, kusurlarımıza bakmayın. Türk halkı özgürlük yolunda ümidimiz. İslam aleminin lideri olduğunuz gibi yine liderliğe devam etmenizi istiyoruz.”

Suriye halkının özgürlük hayaline bombalara rağmen devam edeceğini dile getiren Faris, “Suriye’deki devrim hayalimiz 8 senedir devam ediyor. Çok bedel ödedik. Onlar vahşetle özgürlük sesini bastırmaya çalışsa da biz onlara selamımızı sunduk, sunmaya devam ediyoruz. Buradan Suriye’de direnenlere sesleniyorum. Eğer birlik olmazsak her şeyimizi kaybederiz. Aramızdaki farklılıklara saygı göstererek ortak hareket edelim” ifadelerini kullandı.