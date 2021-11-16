Türk hayırseverler Nijerya'da okul inşa etti

AA 16 Kasım 2021 Salı 19:45 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 02:37

Törene Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Dar'ul Erkam Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Gökmen, Gbessa Bölge Şefi Musa Yetu, veliler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Bayraktar, törende yaptığı konuşmada, okulun, ekonomik olarak zor koşullarda yaşayan 250'den fazla öğrenciye eğitim vereceğini ve Gbessa bölgesinin sosyal ve ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti.

Türkiye ve Türk halkının her zaman Afrikalıların yanında olduğuna işaret eden Bayraktar, "Kurduğumuz kültürel ve insandan insana köprüler, bizi insanlığın ortak paydası etrafında bir araya getiriyor." dedi.

Bayraktar, eğitimin Afrika'nın kalkınması için en güçlü araçlardan biri olacağına dikkat çekti.

Türkiye'nin eğitim alanındaki çalışmalarını devam edeceğini belirten Bayraktar, Türk kurumlarının ve sivil toplumun özverili çalışmaları ve yorulmak bilmeyen çabaları ile daha fazla proje sonuçlandırılacağını kaydetti.

-"AÇILAN EĞİTİMİ KURUMU TÜRKİYE İLE NİJERYA ARASINDA BİR DOSTLUK KÖPRÜSÜNÜN GÖSTERGESİ"

Dar'ul Erkam Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Gökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burada bulunan çocukların daha önce mango ağacı altında eğitim gördüklerini anlattı.

Bu okulun Türk hayırseverlerin yardımlarıyla inşa edildiğini dile getiren Gökmen, açılan eğitim kurumunun Türkiye ile Nijerya arasında bir dostluk ve gönül köprüsünün göstergesi olduğunu söyledi.

Gökmen, Nijeryalı kardeşlerimizin eğitim almalarına önem verdiklerini belirterek, "Burada yaptığımız işlerle insanların sadece karınlarını doyurmak değil, eğitim ihtiyaçlarını katkıda bulmak duygusuyla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gbessa Bölge Şefi Yetu ise bugüne kadar Türkiye'den çok yardım geldiğine işaret ederek, bu yardımlardan dolayı Türkiye ve Türk halkına şükranlarını sundu.