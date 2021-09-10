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Dünya

Türk heyetten üst düzey görüşme: Çok sayıda bürokratın katılması bekleniyor

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, 12 Eylül'de Özbekistan'a gidecek. AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş başkanlığındaki parti heyeti, üst düzey temaslar ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmek üzere Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e ziyarette bulunacak.

AA10 Eylül 2021 Cuma 20:48 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 20:48
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AK Parti heyeti, 12 Eylül'deki ziyarette Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov, Özbekistan Liberal Demokrat Partisi Genel Başkanı Aktam Khaitov, Âli Meclis Yasama Kanadı Başkanı Nurdinjon Ismailov ve Âli Meclis Senato Başkanı Tanzila Narbaeva ile görüşmeler yapacak.

Kurtulmuş başkanlığındaki heyet, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile de görüşecek.

AK Parti ile Özbekistan Liberal Demokrat Partisi arasında iş birliği protokolünün de imzalanacağı ziyarette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Afif Demirkıran ile AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Ömer Serdar yer alacak.

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