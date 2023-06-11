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Dünya

Türk hukukçular Türkevi'nde buluştu

ABD'de çalışan Türk hukukçular, sektörlerindeki rekabete karşı birlikte hareket etmek için New York Türkevi'nde bir araya geldi.

AA11 Haziran 2023 Pazar 00:36 - Güncelleme:
Türk hukukçular Türkevi'nde buluştu
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Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Türkevi'nde ilk defa bir araya gelen avukat, hakim ve savcılardan oluşan 80 civarındaki Türk hukukçu, mesleki dayanışmalarını kurumsal bir yapıya kavuşturmak için fikir alışverişinde bulundu.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Türk hukuk çalışanlarına hitabında, "ABD'nin karmaşık hukuk yapısı çoğu zaman vatandaşlarımızın karşılaştığı sorunları anlayıp çözüm üretmemizi zorlaştırıyor. Böyle durumlarda sizlere ulaşıyoruz ve sizler de bize yardım ediyorsunuz." dedi.

Programa katılan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Washington Temsilcisi Necmettin Kaymaz da ABD'deki Türk hukukçuların çalışmalarının çok kıymetli olduğunu belirterek, "ABD'den Türkiye'ye yatırımların yönlendirilmesinde Türk hukukçular çok önemli katkılar sağlıyor." diye konuştu.

Hukuk çalışanlarını temsilen konuşan Türk avukat Fejir Uğurlu ise ABD'nin farklı eyaletlerinde görev yapan Türk hukukçuların "ilk kez resmi bir davette" buluştuklarını, bunun önemli bir adım olduğunu söyledi.

New York'ta avukatlık yapan Uğurlu, ilerleyen günlerde tüzük çalışmalarını tamamlayarak, "Türk Amerikan Baro Birliği" adlı kurumsal bir yapı altında birleşme faaliyetlerini hızlandıracaklarını kaydetti.

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