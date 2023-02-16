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Dünya

''Türk hükümetinin kurtarma faaliyetlerine gereken süre boyunca destek vereceğiz''

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Antonio Tajani ile telefonda görüştü. Açıklamada, Tajani'nin, “İtalyanlar, depremlerin yol açtığı yıkımların etkisini ne yazık ki iyi biliyor. Bu çerçevede dostluğumuz adına Türk hükümetinin kurtarma faaliyetlerine gereken süre boyunca destek vereceğiz.” ifadelerine yer verildi.

AA16 Şubat 2023 Perşembe 15:06 - Güncelleme:
''Türk hükümetinin kurtarma faaliyetlerine gereken süre boyunca destek vereceğiz''
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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Tajani ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Türkiye'de meydana gelen depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve yardımlar ele alındı.

İtalya Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında da Tajani'nin Çavuşoğlu ile uzun ve samimi bir telefon görüşmesi yaptığı, İtalyan bakanın, hükümeti ve ülkesi adına deprem felaketinde yaşanan can kayıpları dolayısıyla Türkiye'ye güçlü şekilde yakınlığını ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada, Çavuşoğlu'nun aralarında gönüllü ekipler ve sahra hastanesi de olmak üzere gönderdiği destek sebebiyle İtalya'ya teşekkür ettiği de aktarıldı.

Açıklamada, Tajani'nin, "İtalyanlar, depremlerin yol açtığı yıkımların etkisini ne yazık ki iyi biliyor. Bu çerçevede dostluğumuz adına Türk hükümetinin kurtarma faaliyetlerine gereken süre boyunca destek vereceğiz." ifadelerine yer verildi.

Tajani'nin ayrıca Kahramanmaraş'ta depremde kaybolan İtalyan vatandaşını arama çalışmalarına Türk makamlarının verdiği destek için Çavuşoğlu'na teşekkür ettiği belirtildi.

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