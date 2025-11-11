Türk İHA'larının gücü dillerinde: Suriye'de bizi Gazze beklemiyor

İsrail basını, Suriye'nin dünyanın en büyük İHA ihracatçıları arasında yer alan Türkiye ile İsrail'in insansız hava araçlarının çatışmasına sahne olabileceğini yazdı.

Türkiye'nin yıllar önce İsrail'den Heron tedarikine son vererek yerli ve milli üretime odaklandığına vurgu yapıldı.

Türk ve İsrail İHA'larının Suriye'de karşı karşıya gelme olasılığını değerlendiren yabancı uzmanlar, "Türkiye önemli bir rakip ve Suriye'de çatışma yanlışlıkla bile çıkabilir. Bir çatışma, eğer olursa havada çıkabilir" dedi.

İsrail basınına konuşan başka bir uzman ise "Suriye semalarında bizi Gazze beklemiyor" ifadelerini kullandı.

İsrail'in 1995 ile 2023 yılları arasında dünyanın en büyük İHA tedarikçisi olduğunu Türkiye'nin 2018 yılında pazara girmesiyle durumun değiştiğine dikkat çekildi.

Türk İHA'larının Karabağ ve Ukrayna'daki başarısına vurgu yapıldı.

İHA ihracat verilerinin İsrail'in Türkiye'nin önemli ölçüde gerisinde kaldığını gösterdiği ifade edildi.

Haberde, "İHA'lar 2022'de İsrail'in tüm savunma ihracatının %25'ini oluştururken, 2023'te %4'e, 2024'te ise sadece %1'e düştü. İsrail ekosisteminde 300'den fazla şirket olmasına rağmen durum böyle" ifadeleri yer aldı.

Artık ülkelerin İsrail'den İHA da kiralamadığını belirten İsrail basını, "Türklerin hem üretim hem de ihracat konusunda büyük bir kapasiteye sahip olduğu aşikar" değerlendirmesinde bulundu.