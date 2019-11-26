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Türk İHA'sı zannedip, ABD'ye ait İHA'yı düşürdüler!

Libya'da Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın desteğiyle hareket eden General Halife Hafter'in önderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, Türk İHA'sı zannederek ABD'ye ait bir İHA'yı düşürdü.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın Libya'da desteklediği Halife Hafter'e ait askerler, Türk İHA'sı zannederek, ABD'ye ait İHA'ya ateş açtı. Düşürülen İHA'nın ABD'ye ait olduğu ortaya çıkınca açıklama yapan Libya Ulusal Ordusu özür diledi.
 
ABD ordusunun, "Bir İHA ile iletişimi kaybettik." açıklamasının ardından açıklama yapan Libya Ulusal Ordusu üst düzey yetkilisi, "Türk İHA'sı zannederek bir ABD İHA'sı düşürdük. ABD'den özür dileriz. Gelecekte benzer olaylar yaşanmaması için Trablus ve çevresinde gerçekleştirilecek operasyonlarda ABD ile koordinasyon içerisinde olacağız." ifadelerine yer verdi.
 
2011 yılında Kaddafi'nin devrilmesinin ardından petrol ülkesi Libya'da bir kaos yaşanıyor. Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin meşru hükumet olarak tanıdığı Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükumeti ile Suudi Arabistan ve BAE'nin tanıdığı ayrılıkçı general Halife Hafter güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

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