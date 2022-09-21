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Dünya

Türk Kızılay, Pakistanlıların yüzünü güldürdü

Türk Kızılay, sel felaketinden etkilenen Pakistan'da selzedelerin yaralarını sarmayı sürdürüyor.

AA21 Eylül 2022 Çarşamba 18:03 - Güncelleme:
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Pakistan'ın çeşitli bölgelerinde çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, Kuetta şehrinin Daşt bölgesinde ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı.

Burada yaşayan Cavid Han, AA muhabirine, sel sebebiyle evlerinin zarar gördüğünü ve hayvanlarının telef olduğunu ifade etti.

Han, maddi kaybının çok olduğuna işaret ederek, Türk Kızılay'ın yaptığı yardımlar sebebiyle mutlu olduklarını aktardı.

- Türk Kızılay'dan selzedelere su arıtma sistemi

Türk Kızılay Uluslararası Delegasyon ve Operasyon Müdürü Anıl Kocabal, bugüne kadar Pakistan'da yüzlerce çadır, 1500'ün üzerinde gıda kolisi ve çok sayıda gıda dışı yardım malzemesi dağıttıklarını söyledi.

Kocabal, selzedelere güvenli su temininin önemine işaret ederek, bu kapsamda 5 bin aileye su arıtma sistemi dağıtacaklarını belirtti.

Selin ardından salgın hastalıkların arttığını dile getiren Kocabal, 3 bölgede 30 bin kişiye hizmet vermek üzere seyyar sağlık üniteleri için hazırlıkların sürdüğünü kaydetti.

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