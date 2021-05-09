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Dünya

Türk Kızılay, Sudan'da ihtiyaç sahiplerine 7 bin 625 gıda kolisi dağıttı

Türk Kızılay, ramazan ayı boyunca Sudan'daki ihtiyaç sahiplerine 7 bin 625 gıda kolisi ulaştırdı.

AA09 Mayıs 2021 Pazar 23:43 - Güncelleme: 09 Mayıs 2021 Pazar 23:43
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Türk Kızılayın Sudan'daki ekibi, El Cezire eyaletindeki Bagir köyünde hayırseverlerin bağışladığı gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Dağıtım programının ardından Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nun da katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Büyükelçi Neziroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayın katkılarıyla Bagir'de 200 kişiye iftar verdiklerini belirtti.

"Ramazan boyunca hem Hartum içinde ve dışında gerek Sudan'daki gerek Türkiye'den yardım gönderen sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla neredeyse her gün bir bölgede yardım dağıttık ve iftar verdik." diyen Neziroğlu, katkı yapan herkese teşekkür etti.

Türk Kızılay Sudan Delegasyon Başkanı Çetin Bayatlı da "Sudan halkına yardım etmek için buradayız. Ramazan boyunca 7 bin 625 gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık." diye konuştu.

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