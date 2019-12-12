14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7851
  • 6,4322
  • 275.554
  • 110115
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Türk Kızılaydan Suriye'ye insani yardım

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab, Çobanbey ve Azez'deki ihtiyaç sahibi Suriyelilere kıyafet, gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk Kızılay tarafından Suriye'de gıda, kıyafet ve hijyen malzemeleri dağıtıldı.
 
Türk Kızılay Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç'un da katılımıyla Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Bab, Çobanbey ve Azez'de 9 bin 600 ekmek, 14 ton su, 259 koli gofret, 400 meyve suyu, 130 hijyen seti ve 130 gıda kolisi ile 2 bin 572 parça kıyafet dağıtımı gerçekleştirildi.
 
Turunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum olarak birinci önceliklerinin bölgede yaşayan insanların gıda sorununun çözümüne katkıda bulunmak olduğunu söyledi.
 
İnsanların yaşam alanlarının elverişli hale getirilmesine yönelikte çalışmalar yürüttüklerini aktaran Turunç, bunun yanında zaman zaman hijyen malzemesi ve çocukların eğitimleriyle ilgili ihtiyaçlarının da giderildiğini belirtti.
 
Bölgede yaşam standartlarının her geçen gün daha da arttığını ifade eden Turunç, "İnsanlar can güvenliği içerisinde ihtiyaçlarını görebiliyorlar. Türkiye'nin çok ciddi katkısı burada kendisini hissettirmiş durumda. Çok ciddi manada bir sıkıntı görmedim. Mevsimden dolayı biraz sıkıntı var. Vereceğimiz battaniye, dağıtacağımız kömür ve diğer ısınma malzemeleriyle bu kışı da rahat bir şekilde atlatırlar diye ümit ediyorum." diye konuştu.
 
Turunç, yardımların devam etmesi için destek vermek isteyen hayırseverlere kapılarının her zaman açık olduğunu sözlerine ekledi.

Yer:Ağrı... Mehmetçik´in teröristlerle sıcak çatışması böyle görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İzmir'de korkunç olay! Denizden kadın cesedi çıktı

İzmir'de korkunç olay! Denizden kadın cesedi çıktı

Dünyaya net mesaj: Libya baskılara boyun eğmeyecek

Dünyaya net mesaj: Libya baskılara boyun eğmeyecek

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 104 terörist suçüstü yakalandı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 104 terörist suçüstü yakalandı

BKM'den 'bazı kredi kartı bilgileri çalındı' haberlerine ilişkin açıklama

BKM'den 'bazı kredi kartı bilgileri çalındı' haberlerine ilişkin açıklama

Büyük heyecan başladı

Büyük heyecan başladı

Grev nedeniyle ülkede 24 saatten uzun süredir elektrikler kesik

Grev nedeniyle ülkede 24 saatten uzun süredir elektrikler kesik

Hazretli filmler ne zaman ortaya çıktı?

Hazretli filmler ne zaman ortaya çıktı?

Trump'tan 'Yılın Kişisi' seçilen aktiviste tepki! 'Çok gülünç'

Trump'tan 'Yılın Kişisi' seçilen aktiviste tepki! 'Çok gülünç'
 

POPÜLER HABERLER

Yer:Ağrı... Mehmetçik´in teröristlerle sıcak çatışması böyle görüntülendi

Yer:Ağrı... Mehmetçik´in teröristlerle sıcak çatışması böyle görüntülendi

PUPG oyunu can aldı!

PUPG oyunu can aldı!

İşte lige damga vuran devre arası transferleri!

İşte lige damga vuran devre arası transferleri!

Gökten kar değil inek yağdı! İşte gökyüzünden yağan en ilginç nesneler

Gökten kar değil inek yağdı! İşte gökyüzünden yağan en ilginç nesneler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA