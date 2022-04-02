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Dünya

Türk Kızılayının Ukrayna'ya 13 yardım tırı ulaştı

Türk Kızılayın, savaştan etkilenenler için gönderdiği 13 yardım tırı Ukrayna'ya ulaştı.

AA2 Nisan 2022 Cumartesi 20:24 - Güncelleme: 2 Nisan 2022 Cumartesi 20:25
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Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, "Ülkemizden yola çıkan 13 tır insani yardım malzemesi, Ukrayna'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Türk Kızılayca sağlanan gıda, giyecek, tıbbi ve hijyenik malzeme taşıyan tırları, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Ukrayna'nın güneybatısındaki Çernivtsi şehir yönetimiyle karşıladı.

Açıklamada, Türkiye'nin savaşın sona ermesine dönük diplomatik çabalarının yanı sıra insani yardım faaliyetlerine de kesintisiz devam edeceği vurgulandı.

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