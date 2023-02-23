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Dünya

Türk modacıdan depremzedelere yardım etkinliği

Avusturya'da tanınan Türk modacı Atıl Kutoğlu ile Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ve eşi Azize Ceyhun'un katkılarıyla Viyana'daki mağazasında depremzedeler için yardım etkinliği düzenlendi.

AA23 Şubat 2023 Perşembe 01:26 - Güncelleme:
Türk modacıdan depremzedelere yardım etkinliği
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Modacının kreasyonlarının satıldığı etkinlikte elde edilen gelirler deprem bölgesine gönderilecek.

Etkinliğe, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'in eşi Katharina Nehammer başta olmak üzere ses sanatçısı ve sinema oyuncusu Dagmar Koller gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin yanı sıra çok sayıda büyükelçi ve diplomat katıldı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Büyükelçi Ozan Ceyhun, "Bugün burada herkes Türkiye'deki depremlerin sebep olduğu yaraları sarabilmek ve bir nebze olsun depremzedelere yardım edebilmek için bir araya gelmiş durumda." dedi.

Ünlü modacının kreasyonlarının yanı sıra Türkiye'den gelen çeşitli takıların, Azerbaycan asıllı bir iş insanının verdiği el dokuması halıların davetlilerin ilgisine sunulduğunu belirten Ceyhun, buradan elde edilen gelirlerin deprem bölgesine gönderileceğini kaydetti.

Modacı Atıl Kutoğlu da "Avusturya'da tanınmış bir Türk modacı olarak, ne yapabilirim diye düşündüm ve en hızlı, en güzel yolun mağazamda bir davet vererek satılan kıyafetlerin gelirinin tamamını bağışlamak olacağına karar verdim. Ayrıca Türkiye'den gelen özel takı koleksiyonu satıldı. Onu bağışlamak, bütün bunlar benim yapabileceğim şeylerdi." diye konuştu.

Kutoğlu, bir sanatçı arkadaşının depremzedeler yararına tablolarını verdiğini, bir halıcının halılarını etkinlik kapsamında satışa sunduğunu aktardı.

- Avusturya-Türkiye dostluğu

Avusturya'nın deprem bölgesine ilk ekip gönderen ülkelerden olduğunu ve 9 kişinin enkaz altından kurtulmasını sağladıklarını belirten Kutoğlu, "Bir şekilde Avusturya Türkiye dostluğunun pekişmesine de ben bu akşamki davetimde katkıda bulunmak istedim." ifadesini kullandı.

Kutoğlu, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok köklü olduğunu belirterek, bugünkü davette Türkiye-Avusturya dostluğunun çok canlı ve samimi olduğunu bir kez daha görme imkanı bulduklarını söyledi.

Davete katılan Başbakan Karl Nehammer'in eşi Katharina Nehammer'in kendisinin hem müşterisi hem de dostu olduğunu ve davete katılarak kendisini onurlandırdığını belirten Kutoğlu, kısa sürede düzenlenen bu etkinliğe Avusturya'nın tanınmış simalarının, ulusal basının ilgi göstermesinin de çok kıymetli olduğunu sözlerine ekledi.

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