Türk muhabirden ABD Dışişleri Sözcüsü'nü terleten 'işgalci' sorusu!

TRT muhabiri Ali Artmaz'ın ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'e sorduğu işgalci sorusu sosyal medyada gündem oldu.

Artmaz, Miller'i işgalci İsrail'in Filistin'deki vahşetine ilişki sorduğu soru ile terletti.

İşgalci İsrail'in Filistinlerin evlerine ve topraklarına yönelik politikalarına değinen Artmaz, ABD Sözcüsü Miller'e "Teksaslı olduğunuzu söylemiştiniz. Batı Şeria'daki gibi, Meksikalılar ve onlara eşlik eden Meksika askerleri, sınırı geçip sizin ailenizin Teksas'taki evine girip, 'Bu ev artık bizim' deseler tepkiniz ne olurdu?" sorusunu sordu.

Miller, Türk muhabirin sorusu üzerinde bölgede çözümün kalıcı bir Filistin devleti kurulmasından geçtiğini ifade etti.