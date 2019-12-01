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Türk öğrenciye Sisi işkencesi

Mısır’da darbeci Sisi rejimine karşı Eylül ayında patlak veren gösteriler sırasında dışarıda olduğu gerekçesiyle tutuklanan Türk öğrencinin ağır işkencelere maruz kaldığı öğrenildi.

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Deutsche Welle’ye konuşan ismi gizlenen öğrenci, otele giriş yaptığı sırada sivil polisler tarafından alınarak önce karakol ardından da toplama merkezine gönderildiğini söyledi. İlk olarak karakolda polislerin kendisini “Türkiye” ve “Erdoğan” diyerek, gözleri kapalı halde yere yatırılarak sopalarla dövdüğünü aktaran öğrenci, sorguda Başkan Erdoğan’ı sevip sevmediği ve son seçimlerde kime oy verdiğini sorduklarını kaydetti. 

‘ERDOĞAN İÇİN...’

Serbest bırakılmadan önce gözleri bağlı şekilde bir yetkilinin önüne çıkarıldığını belirten öğrenci, “Benimle konuşan poliste kundura tarzı bir ayakkabı vardı. Rütbeli olduğunu düşündüm. İyi bir İngilizce ile, ‘Bütün’Mısır polisleri adına senden özür dileriz ama bu yaşadıkların senin için değil, Erdoğan için’ dedi” ifadelerini kullandı.

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