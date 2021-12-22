AA 22 Aralık 2021 Çarşamba 11:47 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 12:18

TSK, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Libya hükümeti arasında Kasım 2019'da imzalanan "Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası" kapsamında Libya'daki eğitim, iş birliği ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürüyor.

Hums Müşterek Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda TSK'nın Libya Görev Grubu Komutanlığı tarafından Libya Deniz Kuvvetleri personeline yönelik, üs savunmadan su altı savunmaya, patlayıcı maddelerin etkisiz hale getirilmesinden cihaz bakım ve kullanımına, dalış ve kurbağa adam eğitimlerinden seyir ve gemiciliğe kadar 75 farklı kursta eğitimler veriliyor.

AA ekibi, Hums Müşterek Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda su altında bir deniz mayınının imhası için gerçekleştiren tatbikatı görüntüleyerek burada verilen eğitimler hakkında TSK yetkililerinden bilgi aldı.

- 900 LİBYALI PERSONEL, 75 AYRI KURSTA EĞİTİM ALDI

Hums Müşterek Deniz Eğitim Merkezi Komutanı Albay Taner Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dost ve kardeş ülke Libya'da modern ve uluslararası standartlarda profesyonel bir ordu kurulmasına yönelik askeri eğitim ve danışmanlık hizmetleri verdiklerini söyledi.

Albay Vural, "Bu faaliyetlerimizi Libya ve Türkiye arasında imzalanan askeri ve güvenlik iş birliği mutabakat muhtırası kapsamında sürdürüyoruz. Merkezin kuruluşundan bugüne kadar, yaklaşık 900 Libyalı personel, 75 ayrı kursta eğitim almış, almaya devam etmektedir." diye konuştu.

- LİBYALI PERSONEL DENİZ MAYININI BAŞARIYLA İMHA ETTİ

Libyalı askerler, üste gerçekleştirilen tatbikatta TSK'nın uzman personelinden aldıkları eğitimler sonucu edindikleri becerileri sergiledi.

Libyalı yerel güçlerde görevli bir tim, Deniz Kuvvetleri Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir geminin karinasında el yapımı patlayıcı (EYP) olduğu tespit edilen şüpheli cismi etkisiz hale getirdi.

İskele ve karina kontrolü yapmak üzere bölgeye hareket eden Libyalı tim, SAS komandolarının gözetiminde gerekli malzeme ve ekipmanı kuşanarak keşif dalışı yaptı.

Dalış sonucunda Libyalı personel, iskeledeki geminin sancak karinasında, "Limpet mayını" adı verilen, deniz araçlarının su altında kalan bölümüne mıknatısla tutturulan bir mayın olduğunu rapor etti.

Mayının etkisiz hale getirilmesi için dalgıç timinin "LMD seti" adı verilen teçhizatı yerleştirmesinin ardından tim komutanı tarafından ateşleme yapıldı. Uzaktan patlatılan deniz mayını başarıyla etkisiz hale getirildi.

- SAS KOMANDOLARI, BÖLGEDEKİ ÇOK SAYIDA DENİZ MAYININI İMHA ETTİ

Öte yandan Hums Deniz Üssü'ndeki SAS komandoları, Libyalı personele yönelik eğitimlerini sürdürürken, liman içi ve çevresini patlayıcı madde ve savaş atığı mühimmatlardan temizleyerek tehlikelerden arındırdı.

Hums Limanı'nın tehlikeli mühimmattan temizlenmesiyle ticari gemiler de artık limana daha güvenli yanaşabiliyor.

- LİBYA ORDUSUNUN ULUSLARARASI STANDARTLARDA MODERNİZASYONU HEDEFLENİYOR

Arap Baharı olarak adlandırılan süreçte Muammer Kaddafi rejiminin yıkılmasıyla ortaya çıkan devlet kurumlarındaki yetersizlik, özellikle modern ve profesyonel bir ordunun eksikliği, Libya'nın son dönemdeki birçok sıkıntısının arkasındaki temel neden olarak gösteriliyor.

Türkiye'nin Libya'nın güvenlik kurumlarına yönelik iş birliği, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile Libya ordusunun modernizasyonu ve uluslararası standartlara ulaşması hedefleniyor.

Başta başkent Trablus olmak üzere Libya'nın farklı şehirlerindeki müşterek eğitim merkezlerinde yüzlerce Libyalı askerin eğitimi devam ederken, yüzlerce Libyalı askeri öğrenci de iki ülke arasında varılan mutabakat kapsamında Türkiye'de eğitim alıyor.

Bu kapsamda yüzlerce Libyalı Kara Harp Okulu öğrencisi, Isparta Terörle Mücadele Eğitimi ve Tatbikat Merkez Komutanlığı'nda ve Milli Savunma Üniversitesine bağlı harp okullarında eğitimlerini tamamlayarak mezun oldu.

Taraflar, Libya hükümetinin daveti üzerine ve imzalanan ikili anlaşmalara dayanarak verilen askeri eğitim, yardım ve danışmanlık şeklindeki desteğin devam edeceğini vurguluyor.