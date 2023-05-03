İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2023 Çarşamba / 13 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4854
  • EURO
    21,6107
  • ALTIN
    1272.23
  • BIST100
    4485.97
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türk seçmenlerin Hollanda'da oy kullanma işlemleri devam ediyor
Dünya

Türk seçmenlerin Hollanda'da oy kullanma işlemleri devam ediyor

Hollanda'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi devam ediyor.

AA3 Mayıs 2023 Çarşamba 23:40 - Güncelleme:
Türk seçmenlerin Hollanda'da oy kullanma işlemleri devam ediyor
ABONE OL

Hollanda'da başkent Amsterdam, Lahey, Deventer ve bu seçimde ilk kez sandık kurulan Eindhoven'da olmak üzere 4 noktada sandık kuruldu.

Eindhoven kentinde 29 Nisan'da başlayan ve 5 sandıkta kullanılan oy verme işlemi üç gün sürdü.

Amsterdam, Lahey ve Deventer kentlerinde ise 29 Nisan'da başlayan oy verme işlemleri için uzun kuyrukların oluştuğu birçok sandık merkezinin önündeki yoğunluk sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, yurt dışında en çok Türk seçmenin bulunduğu üçüncü ülke olan Hollanda'da kayıtlı 286 bin seçmen, 7 Mayıs'a kadar bu üç kentte kurulan sandıklarda istedikleri yerde oylarını kullanabilecek.

Güvenlik kontrolünden geçerek sandık başına giden seçmenler yerel saatle 09.00- 21.00 saatlerinde oy kullanabiliyor.

Lahey kentinde 25, Amsterdam'da 14 ve Deventer'de 14 sandık, 7 Mayıs'a kadar vatandaşların hizmetine sunulurken Eindhoven'da 29 Nisan ila 1 Mayıs arasında 5 sandıktaki oy kullanma işlemleri tamamlandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.