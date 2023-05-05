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Dünya

Türk seçmenlerin komşuda oy verme işlemleri sürüyor

Bulgaristan'daki Türk vatandaşları, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gidiyor.

AA5 Mayıs 2023 Cuma 02:52 - Güncelleme:
Türk seçmenlerin komşuda oy verme işlemleri sürüyor
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Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği önünde sabah saatlerinde oy vermeye gelen çok sayıda vatandaş sıraya girdi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükelçiliğin yanı sıra Burgaz ve Filibe başkonsolosluklarında sandık açtıklarını belirterek Bulgaristan'daki oy kullanma sürecinin 7 Mayıs'a kadar devam edeceğini söyledi.

Sekizkök, "Bütün hazırlıklarımızı yaptık, vatandaşlarımızın en rahat ve seri şekilde oy kullanabilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Bütün vatandaşlarımızı da sandıklarda hem vatandaşlık haklarını hem de vatandaşlık sorumluluklarını kullanmaya davet ediyoruz." dedi.

Bulgaristan'da 4 gün kullanılacak oyların özenle hazırlanan güvenlik odalarında ilgili siyasi partilerin temsilcilerinin gözetiminde kilitlenerek muhafaza edileceğini anlatan Sekizkök, ülkede 7 bin 900 civarında kayıtlı Türk seçmen bulunduğuna işaret etti.

Bulgaristan'daki seçim süreci tamamlandıktan sonra Sofya ve Filibe'deki oy pusulaları Türk Hava Yolları (THY) ile İstanbul'a, Burgaz şehrinde verilen oylar ise kara yolu ile Türkiye'de ilgili makamlara teslim edilecek.

Bu arada Bulgaristan'ın komşusu olan Türkiye'nin sınır kapılarında oy kullanma işlemi devam ediyor. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy'deki sınır kapılarında kurulan sandıklarda da oy kullanabilecek.

Sınır kapılarındaki oy verme işlemi 24 saat esasıyla gerçekleşiyor ve 14 Mayıs'ta saat 17.00'de sona erecek.

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