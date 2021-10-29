Türk SİHA'ları Avrupa'nın markajında! Şimdi de Fransa rahatsız

Euronews 29 Ekim 2021 Cuma 13:54 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 13:54

Ukrayna'da Bayraktar yapımı SİHA'ları kullanarak Rus yanlısı ayrılıkçı güçleri vurması Rusya ve Almanya'nın ardından Fransa'yı da rahatsız etti.

Euronews'te yer alan habere göre; Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ukrayna'da ağır silahların kullanılmaya başlandığını, bunun da ateşkesle birlikte iyileşmekte olan ortama zarar verebileceğini söyledi.

"TB2 SİHA'SININ KULLANILMASINDAN RAHATSIZIZ"

Bölgede çatışmaların yeniden artış göstermesinin kaygı verici olduğunu söyleyen Sözcü, "Minsk Anlaşması kapsamında yasaklanan ağır silahların kullanılmasından, özellikle de Ukrayna ordusu tarafından da belirtildiği gibi, Bayraktar tipi SİHA'ların kullanılmasından endişe duyuyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANMIŞTI

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, salı günü Donbass'ta Rus yanlısı ayrılıkçıların kullandığı bir obüsü Bayraktar TB2 SİHA ile vurma görüntülerini paylaşmıştı.

ALMANYA: BU BÖLGEDE İHA KULLANMA YETKİSİ SADECE AGİT'E AİT

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de Ukrayna'nın İHA kullanmasının Minsk Anlaşmasına aykırı olduğunu belirtmişti.

Bild gazetesine konuşan Sözcü, Donbass'ta tüm tarafların İHA kullandığını ancak Minsk Anlaşmalarına göre bölgede İHA kullanabilecek tek gücün Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) olduğunu kaydetmişti.

Alman Dışişleri Sözcüsü tüm taraflara "gerilimi yatıştırma" çağrısında da bulunmuştu.