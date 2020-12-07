AA 07 Aralık 2020 Pazartesi 12:54 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 14:25

Rusya'nın devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Üst Yöneticisi (CEO) Sergey Çemezov, silahlı insansız hava araçları (SİHA) üretimine yönelik çeşitli projeler yürüttüklerini belirterek, "Rusya Savunma Bakanlığı, bu projeleri en kısa süre içerisinde tamamlamamızı talep ediyor." dedi.

Çemezov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından dünya kamuoyunda geniş yankı uyandıran SİHA'lara dair değerlendirmelerde bulundu.

Rosteh'in yanı sıra Urallar Sivil Havacılık ve Kronstadt şirketleri tarafından SİHA projelerinin yürütüldüğünü belirten Çemezov, "Biz de Ohotnik SİHA'sının geliştirilme sürecini tamamladık ve test aşamasına geçtik. Bu, uzun mesafelere uçabilen, güçlü silahlar da taşıyabilen son teknoloji bir SİHA'dır. Rusya Savunma Bakanlığı, bu projeleri en kısa süre içerisinde tamamlamamızı talep ediyor." ifadelerini kullandı.

Rus ordusunda halihazırda seri üretim SİHA'lar kullanılmıyor.