17 Mart 2021 Çarşamba 16:51 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 16:51

Yerli ve milli savunma sanayiinde önemli başarılara imza atan Türkiye'nin bu alandaki en kritik unsurların başında silahlı ve silahsız insansız hava araçları geliyor.

Suriye, Libya, Azerbaycan ve terörle mücadelede sıcak çatışma sahalarında sergiledikleri performanslarla öne çıkan SİHA'lara ilgi her geçen gün artıyor.

Türk SİHA'larına talip olan bir ülkeyi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Türkiye'den SİHA satın almak istediğini söyledi.

"TÜRKİYE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI KONUSUNDA DÜNYADA BİR MARKA HALİNE GELDİ"

Türkiye'nin dünyadaki muharebe ortamında insansız hava araçlarının almaya başladığı rolü doğru bir zamanda gördüğünü ve bu alanda yatırım yapmaya başladığını söyleyen Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Cenk Özgen, "Biz aslında yapmış olduğumuz doğru tespitlerin sahada meyvelerini topluyoruz. Türkiye insansız hava araçları konusunda dünyada bir marka haline geldi." dedi.

Özgen, "Türk İHA'ları dünya basınında, kamuoyunda yoğun şekilde gündem maddesini oluşturuyor. Sonuçta İHA'ları kullanan Türk Silahlı Kuvvetleri. Bir sistemin Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahada kullanıyor olması bir ilgi uyandırıyor." diye konuştu.

"TÜRK SİHA'LARI KENDİSİNİ KANITLAMIŞ SİLAH SİSTEMLERİNDEN BİR TANESİ"

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın da, son 4-5 yıl içerisinde Türkiye'nin SİHA'ları da kullanarak yaptığı operasyonların, bugün karşılaşılan resmin sebebi olduğunu dile getirdi.

Yalçın, şöyle devam etti: "Suudi Arabistan'ından Ukrayna'sına, Pakistan'ından başka ülkelerine kadar herkes şu an itibarıyla iki şeyi net bir şekilde gördü operasyonlar esnasında. Bir tanesi ağır silah sistemlerine yatırım yapmak yerine bu tür daha hibrit savaşlarda kullanılma becerisi çok daha yüksek olan SİHA'ların askeri silah teknolojileri alanında yarattığı devrimi gördü insanlar.

İkincisi herhangi bir silah piyasasında yer alabilmeniz, alıcı ülkeler üzerinde etki yaratabilmeniz için o silahın kullanılmış ve kendini kanıtlamış olması gerekir. Türk SİHA'ları bu anlamda en fazla kendisini kanıtlamış silah sistemlerinden bir tanesi."