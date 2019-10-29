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Türk şirketi yaptı! Ukrayna Devlet Zelenski test etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, büyük bölümünün yapımını Türk şirketinin üstlendiği, ülkenin doğusundaki Zaporoje-Mariupol otoyolunu bizzat test etti.

  • AA
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna´nın doğusunda `Re-Think´ adlı yatırım forumuna katılmak üzere geldiği Mariupol kentinde, Türk ve Ukraynalı şirketler tarafından yenilenen Zaporoje-Mariupol otoyolunu test etmek için direksiyon başına geçti.
 
 
Otoyolun onarımının 3 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını belirten Ukraynalı lider, "Hükümetimize ve bu yolun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu yolun 70 kilometresini 3 yılda inşa ettiler, 130 kilometrelik bu çok önemli otoyolu ise 3 ayda tamamladılar" dedi. Zelenski, forumun açılışında yaptığı konuşmada da otoyolun inşasında yer alan şirketlere ve kişilere teşekkür etti.
 
 
Zelenski, daha sonra forumda Türkiye´nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere ve Türk iş insanları ile bir süre sohbet etti.
 
 
BÜYÜKELÇİ GÜLDERE: UKRAYNA´DA ÖNEMLİ FIRSATLAR VAR
 
Forumda açıklamada bulunan Türkiye´nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, "Bu forum, Ukrayna'da ihtilaf yaşanan Donbas bölgesinin hemen yanı başındaki Mariupol´de, Devlet Başkanı Zelenski´nin kişisel inisiyatifi ile düzenleniyor. Zelenski, bu foruma dair bilgileri Türkiye ziyaretinde Sayın Cumhurbaşkanımıza iletmişti" dedi.
 
Türkiye´nin devlet ve özel sektör olarak forumu yakından takip ettiğini belirten Güldere, "Ukrayna´da ve Türkiye'de faaliyet gösteren bazı önemli şirketlerimiz bu foruma katılıyor. Ukrayna´daki Türk iş dünyasının temsilcileri de buradalar. Biraz önce Ukrayna Ulaştırma Bakanı ile konuşurken, Devlet Başkanı Zelenski de yanımıza geldi ve sıcak bir sohbet oldu. Ben de kendisine, İstanbul´da ve Ankara´da söylediği `kazan-kazan´ formülüne sadık kaldığımızı, burada aktif şekilde bulunduğumuzu ilettim" diye konuştu.
 
Ukrayna´nın etkin bir reform programını hayata geçirdiğini belirten Büyükelçi, bu ülkede önemli yatırım fırsatları olduğunun altını çizdi.

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