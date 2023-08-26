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Dünya

Türk üniversiteleri Libya'da tanıtıldı

Libya'nın başkenti Trablus'ta Türk üniversiteleri tanıtım fuarı düzenlendi.

AA26 Ağustos 2023 Cumartesi 18:58 - Güncelleme:
Türk üniversiteleri Libya'da tanıtıldı
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Türkiye'de eğitim almak isteyen Libyalı öğrencilere üniversite tercihlerinde yardımcı olmayı hedefleyen fuarın açılışına Libya Ulusal Birlik Hükümeti Kadın İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Huriyye Halife et-Turmal, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz ve öğrenciler katıldı.

BN Eğitim Hizmetleri Şirketi tarafından düzenlenen fuarın açılışında konuşan Büyükelçi Yılmaz, Türkiye-Libya ilişkilerinin köklü geçmişinden bahisle, bu tür etkinliklerin iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi.

Türkiye'deki üniversitelerde pek çok Libyalı öğrencinin öğrenim gördüğünü kaydeden Yılmaz, fuarın daha fazla öğrenciyi Türkiye'de eğitime teşvik edeceğini dile getirdi.

Libyalı Bakan Turmal ise konuşmasında, fuarın Türkiye'de eğitim görmek isteyen pek çok öğrenciyi, üniversiteye kabul ve eğitim süreciyle ilgili prosedürler hakkında bilgilendireceğini ifade etti.

Fuarı düzenleyen şirketin yetkilisi Nura es-Sadun da fuarın, Libyalı öğrencilere, Türk üniversitelerini yakından tanıma ve bilgi alma olanağı tanıdığını belirtti.

Sadun, fuara, Türkiye'den Gelişim Üniversitesi ve Atlas Üniversitesi gibi özel üniversitelerin katıldığını aktardı.

Libyalı öğrenciler için bölüm tanıtım atölyeleri ve seminerlerin düzenleneceği fuar 2 gün sürecek.

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