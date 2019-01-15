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Türk vatandaşı ABD'de 22 dolar için öldürüldü

ABD'nin New York kentinde benzin istasyonunda çalışan 59 yaşındaki Türk vatandaşı, 22 dolarlık benzin alan ve parasını ödemek istemeyen bir kişi tarafından ezilerek öldürüldü.

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Türk çalışan, ABD’de akaryakıt ücretini ödemeyen sürücüyü durdurmaya çalışırken öldü
 
ABD’de benzin istasyonunda çalışan bir Türk, 22 dolar benzin parasını ödemeden kaçmak isteyen şüpheliyi durdurmak isterken, aracın altında kalarak can verdi.
 
ABD'de bir Türk 22 dolar için öldürüldü
 
ABD'nin New York kentinde benzin istasyonu işleten 59 yaşındaki Cemal Dağdeviren, benzin parasını ödemek istemeyen bir kişi tarafından ezilerek öldürüldü.
 
Olay dün erken saatlerde New York’un Long Island bölgesindeki Levitown kasabasındaki bir benzin istasyonunda meydana geldi. 22 Dolarlık benzin aldıktan sonra sahte kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen adam, ödeme gerçekleşmeyince aracına binerek kaçmak istedi. İstasyon sorumlusu 59 yaşındaki Cemal Dağdeviren, arabasıyla kaçmaya çalışan müşteriyi durdurmak istedi. Geri manevra yapan aracın arkasında duran Dağdeviren, sürücünün durmadığını görünce bu kez aracın önünü kesmek istedi. Plakasız aracın sürücüsü Dağdeviren’i ezdikten sonra olay yerinden kaçtı.
 
Kaldırıldığı hastanede hayata döndürülemeyen Dağdeviren’in son anları güvenlik kamerasına yansırken, olayı soruşturan New York polisi basınına verdiği görüntülerle kaçan sürücüyü arıyor.
 
Polis, Dağdeviren’i ezerek kaçan şüphelinin 30’lu yaşlarda koyu tenli ve uzun saçlı olduğunu, GMC Yukon marka plakasız araçla olay yerinden kaçtığını belirtti.

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