Türk vatandaşlarının Rusya’ya seyahatinde 'elektronik vize' uygulaması önerildi

Markov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği ile 5 yıl önce kurulan Rus-Türk Toplumsal Forumu'nun 1-4 Kasım'da Antalya’da toplanacağını bildirdi.

Markov, forum çerçevesinde yapılan tüm toplantılarla ilgili raporların doğrudan iki tarafın liderlerine iletildiğini ifade etti.

Bu yıl yapılacak forum toplantısında “Rusya’da Türkiye algısı, Türkiye’de Rusya algısı” konusunun işleneceğini belirten Markov, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin Rusya’da, Rusya’nın Türkiye’de imajı ile ilgili bazı problemler var. Problemlerden birincisi Rus-Türk bilgi paradoksu. Esasında Rus medyası Türkiye hakkında bilgilerin büyük çoğunluğunu doğrudan Türkiye’den değil, ABD ve Avrupa medyası üzerinden okuyor ve oradan aktarıyor. Bu son derece çarpık bir aynadır. Aynı şey Türk medyası için de geçerlidir. Türk medyası Rus algısını Batı medyasında yayınlanan bilgilerin üzerinden inşa ediyor. Bu açıdan baktığımızda, biz birbirimize negatif ışık yansıtan çarpık bir ayna üzerinden bakıyoruz.”

Markov, bu paradoksun bilgi alanlarını bütünleştirerek, Türk medyasının Rusya’da ve Rus medyasının Türkiye’de varlığını artırarak çözülebileceğini ifade ederek, "Basitçe söylemek gerekirse, Türk medya kuruluşlarının daha fazla Rusya'da, Rus medya kuruluşlarının ise Türkiye’de daha fazla büro açması gerekir.” dedi.

İkinci problemin ise Batı'nın finanse ettiği çok sayıdaki uzman kuruluşlar olduğunu aktaran Markov, bu kuruluşlardaki uzman toplulukların kamuoyunun şekillenmesinde büyük etkisi olduğuna işaret etti.

Markov, genelde bu yapıların, finans edildiği ülkelerin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini dile getirerek, bu mantığı değiştirmek ve karşılıklı anlayışı daha iyi hale getirebilmek için Rus ve Türk uzmanların doğrudan diyalog sağlaması gerektiğini söyledi.

Diğer bir problemin ise iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin yansıtılış biçimi olduğunu anlatan Markov, Rus-Türk ilişkilerinin uzun bir geçmişe ve karmaşık yapıya sahip olduğunu ifade etti.

Markov, tarihte, Rusya ve Türkiye'nin birbirine yardım ettiği pek çok olayın gösterilmediğini, ağırlıklı olarak çatışma dönemlerinin ön plana çıkarıldığını aktararak, şöyle devam etti:

"İşte bu yüzden ben okullarda sadece çatışma dönemlerine ait değil, ağırlıklı olarak bu dönemdeki esas gerçekleri anlatan müfredatın öğretilmesini teklif ederdim. Böylece iki halkın da birbirine olan olumsuz duyguların uyanması önlenmiş olunur. Aynı zamanda olumlu gelişme dönemlerini vurgulamak gerekir. Örneğin, 1920'lerde Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkileri hatırlayalım. Karşılıklı anlayış ve iş birliğinin birçok mükemmel örneğini bulacağız.”

Rusya ile Türkiye arasındaki vize sorununun çözülmesi gerektiğini vurgulayan Markov, Rus vatandaşlarının Türkiye’ye vizesiz seyahat etmesine rağmen, Türk vatandaşlarının Rusya’ya vizesiz seyahat edememesi nedeniyle ciddi bir eşitsizlik söz konusu olduğuna dikkat çekti.

Markov, “Bu vize meselesinin Türk tarafı için önemli sorunlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Bana göre, Türk tarafı için vize rejiminde önemli bir değişim gerçekleştirmek lazım. Türk vatandaşlarının Rusya’ya seyahatinde elektronik vize uygulamasına geçme ya da havalimanında vize alma hakkı verilmesi doğru bir uygulama olacaktır.” önerisinde bulundu.

Markov, Türk iş adamlarının ve Türk turistlerin Rusya’ya gelişinin kolaylaşması halinde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha iyi hale geleceğini ifade etti.