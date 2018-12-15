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Türk ve Katarlı bakanlar Doha'da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ve beraberindeki bakanlarla bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 18. Doha Forumu'na katılmak için bulundukları Katar'da gerçekleşen görüşmede, bölgesel ve ikili iş birliği alanları ele alındı. 
 
Görüşmede, Bakan Çavuşoğlu, Bakan Albayrak ile Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani'nin yanı sıra, Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el-Imadi ve Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad Al Muraikhi de yer aldı.

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