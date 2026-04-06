İSTANBUL 20°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5983
  • EURO
    51,5493
  • ALTIN
    6724.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • TürkAkım'a saldırı girişimi! Rusya: Saldırının arkasında Ukrayna var
TürkAkım'a saldırı girişimi! Rusya: Saldırının arkasında Ukrayna var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sırbistan'da TürkAkım doğal gaz hattına yönelik saldırı girişiminin arkasında Ukrayna'nın olabileceğini söyledi. Peskov, 'Kiev rejiminin liderine, TürkAkım ve Mavi Akım altyapısına yönelik eylemlerin kabul edilemez olduğunun belirtildiğini umuyoruz.' ifadesini kullandı.

6 Nisan 2026 Pazartesi 13:42
ABONE OL

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da, gündemdeki çeşitli konulara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TürkAkım ve Mavi Akım hatlarına yönelik saldırıların son derece tehlikeli girişimler olduğunu vurgulayan Peskov, "Bu hatların çeşitli kısımlarının Kiev rejimi tarafından defalarca saldırıya uğradığını biliyoruz." dedi.

Sırbistan'da TürkAkım'a yönelik son saldırı girişiminin arkasında kimin olduğuna dair henüz kesin kanıtlar bulunmadığına işaret eden Peskov, "Kiev rejiminin kritik enerji altyapısına yönelik bu tür sabotaj eylemleriyle doğrudan ilgisi vardı. Büyük bir olasılıkla, bu sefer de Kiev rejimine dair bazı izlerin ortaya çıkacağı tahmin edilebilir. Rusya, doğal olarak, bu altyapının güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alacak." diye konuştu.

Peskov, Macaristan ve Sırbistan'ın, hatların güvenliğine ilişkin gerekli adımları atmasını umduklarını belirterek, "Ayrıca, Ankara'da (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenski ile yapılan son görüşmelerde, Kiev rejiminin liderine, TürkAkım ve Mavi Akım altyapısına yönelik eylemlerin kabul edilemez olduğunun belirtildiğini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin de konuşan Peskov, "Bölgedeki gerginliğin arttığını ve artmaya devam ettiğini görüyoruz. Tüm bölge alevler içinde. Bunların hepsi, İran'a karşı başlatılan saldırının çok tehlikeli olumsuz sonuçlarıdır. Bu çatışmanın coğrafi kapsamı genişledi ve şu anda hepimiz bunun sonuçlarını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, dün yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın Kanjiza bölgesinde, TürkAkım doğal gaz boru hattı yakınlarında iki çantada patlayıcı madde bulunduğunu duyurmuştu.

  • Kremlin Sözcüsü
  • TurkAkım saldırı
  • Ukrayna suçlama

ÖNERİLEN VİDEO

Beşiktaş'ta gece yarısı dehşeti! Kundakçıların görüntüsü ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.