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Dünya

Türkiye açıkça uyarmıştı! ABD sus pus: Tansiyonu yükseltecek gelişme

Sevkiyatlar birbirini izliyor, Türkiye'nin yanı başındaki Dedeağaç askeri üsse dönüştürülüyor. Yunan basını, ABD'nin Dedeağaç Limanı'na 600 asker ve saldırı helikopterleri konuşlandıracağını yazdı. ABD Savunma Bakanlığı ise konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bir kez daha Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum' mesajı vermişti.

TRT Haber2 Kasım 2022 Çarşamba 15:19 - Güncelleme:
Türkiye açıkça uyarmıştı! ABD sus pus: Tansiyonu yükseltecek gelişme
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ABD ile Yunanistan arasında geçen yıl imzalanan savunma anlaşmasının ardından Dedeağaç Limanı oldukça hareketli.

Sevkiyatlar birbirini izliyor, Türkiye'nin yanı başındaki Dedeağaç askeri üsse dönüştürülüyor.

Yunan basını, haberlerinde ABD'nin son sevkiyat planlarına yer verdi.

Buna göre, Texas eyaleti Fort Hood bölgesindeki saldırı helikopterleri ağırlıklı olan 1'inci Ordu Havacılık Tugayı kasım ayı içerisinde limana konuşlandırılacak. Ayrıca 600 ABD askeri gönderilecek.

PENTAGON YORUM YAPMAKTAN KAÇINDI

TRT Haber'in haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise Dedeağaç konusunda Yunan basınında yer alan haberlere ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Washington, Dedeğaç Limanı'nı Balkanlar ve Avrupa'ya silah ve personel sevkiyatı için kullanıyor.

Geçen yıl liman üzerinden taşınan askeri malzemenin 14 kat artarak 3 bin 100 parça olduğu, bu yıl ise aynı sayıya halihazırda ulaşıldığı biliniyor.

Dedeağaç Limanı'nın özelleştirilerek bir ABD şirketine verileceği de konuşuluyor.

Eylül ayında Şikago'dan bir grup emlakçı ve iş insanı bölgeyi ziyaret etti.

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