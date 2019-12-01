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Türkiye Akdeniz'de oyunu bozdu! 'Libya anlaşması Türkiye'nin önünü açmıştır'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Libya'nın resmi hükümeti ile yaptığımız anlaşma Türkiye'den Libya'ya kadar olan sınırda Türkiye'nin önünü açmıştır. Bunun sonuçlarını hep birlikte göreceğiz.' dedi.

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Çekerek Kaymakamlığını ziyaret eden Oktay, daha sonra Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve diğer yetkililerin katılımıyla Çekerek Nehri Havza Rehabilitasyon Projesi Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.
 
Oktay, toplantının ardından yaptığı konuşmada, geçen haftalarda Yozgat’ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile gerçekleştirdikleri proje bazlı toplantıyı bugün Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile yaptıklarını söyledi.
 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkür eden Oktay, Pakdemirli'nin katılımıyla Yozgat merkezini daha sonra ziyaret edeceklerini, projeleri ayrıntılarıyla ele alacaklarını ifade etti.
 
Türkiye'nin her bir köşesindeki köy ve ilçenin sorunlarıyla birebir ilgilenen, talimatlar veren bir lider ile çalıştıklarını vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:
 
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda dünya ölçeğindeki projeleri takip ediyor, uluslararası kuruluşlarla ve diğer ülkelerin devlet başkanlarıyla çok yakın çalışıyor. Dün Avrupa ve Asya için çok önemli bir proje olan TANAP'ın açılışını gerçekleştirdik. Birkaç gün öncesinde Libya ile imzaladığımız çok önemli bir anlaşma var. Uluslararası güçler Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de sıkıştırmaya çalışırken Türkiye Libya ile bir anlaşma yaptı. Ekonomik Münhasır Bölge Anlaşması. Libya'nın resmi hükümeti ile yaptığımız anlaşma Türkiye'den Libya'ya kadar olan sınırda Türkiye'nin önünü açmıştır. Bunun sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. TANAP Projesi ve Libya ile yapılan anlaşmalar, enerjinin düşmanlık, birbirini yok etme aracı değil, bir barış projesi olarak nasıl değerlendirilebileceğini gösteren iki uygulamadır."
 
Çekerek'i, Yozgat'ı, civar illeri ve bölgeyi her alanda geliştirmek istediklerini anlatan Oktay, Çekerek Nehri Havza Rehabilitasyon Projesi'nin pilot uygulama olarak başlayacağını vurguladı.
 
Oktay, projelerin hayata geçirilmesiyle bir ilçe ve bölgenin gelişim ve değişim hikayesini birlikte yazacaklarını söyledi. Oktay, daha sonra Bayındırhüyük köyünde vatandaşlarla bir araya geldi ve sohbet etti.

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