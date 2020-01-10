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Dünya

Almanya Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, Almanya'da 3 okul açmayı düşünüyor

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul, Türkiye'nin ülkelerinde 3 Türk okulu açmayı düşündüğünü söyledi. Okulların Frankfurt, Berlin ve Köln'de açılması bekleniyor.

AA10.01.2020  22:02 - Güncelleme: 10.01.2020  22:02

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul, Alman Dışişleri Bakanlığının, eyaletlerin ve Eğitim Bakanlığının temsilcileriyle birlikte Türk hükümetiyle eğitim alanında anlaşma yapmak için müzakerelerde bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de 3 Alman okulu bulunduğunu, mütekabiliyet esasına ilişkin bir çerçeve planının hazırlandığını anlatan Breul, "Türkiye de Almanya'da 3 Türk okulu açmayı düşünüyor" dedi.

Okulların Frankfurt, Berlin ve Köln'de açılmasının düşünüldüğünü vurgulayan Breul, müzakerelerin sürdüğünü ve ne zaman sonlanacağına ilişkin şimdilik değerlendirme yapamayacağını belirtti.

Almanya'da okul denetimlerinin eyaletler tarafından yapıldığından bahseden Breul, 20'den fazla ülkeyle eğitim anlaşmalarının olduğunu ancak Almanya'da başka ülkelere ait ne kadar okul bulunduğunun eyaletlere sorulması gerektiğini söyledi.

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