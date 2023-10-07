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Dünya

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki Eternity-2023 sona erdi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla düzenlenen Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı (Eternity-2023) sona erdi.

AA7 Ekim 2023 Cumartesi 14:16 - Güncelleme:
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki Eternity-2023 sona erdi
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Yönetim Enstitüsü Askeri Oyunlar Merkezi'nde düzenlenen Eternity-2023 tatbikatının tamamlandığı bildirildi.

Tatbikatın 3 ülkenin askeri personeli ve ilgili devlet kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlendiği ifade edilen açıklamada, tatbikatta stratejik öneme sahip projelerin korunmasına yönelik görevlerin icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, 3 ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki karşılıklı işbirliği ve uzlaşmanın güçlendirilmesi amacıyla yapılan tatbikattaki tüm görevlerin başarıyla yerine getirildiği kaydedildi.

  • katılımcılar
  • komuta yeri tatbikatı
  • Baküde

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