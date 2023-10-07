Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki Eternity-2023 sona erdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Yönetim Enstitüsü Askeri Oyunlar Merkezi'nde düzenlenen Eternity-2023 tatbikatının tamamlandığı bildirildi.

Tatbikatın 3 ülkenin askeri personeli ve ilgili devlet kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlendiği ifade edilen açıklamada, tatbikatta stratejik öneme sahip projelerin korunmasına yönelik görevlerin icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, 3 ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki karşılıklı işbirliği ve uzlaşmanın güçlendirilmesi amacıyla yapılan tatbikattaki tüm görevlerin başarıyla yerine getirildiği kaydedildi.