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Dünya

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan ortak tatbikat

Azerbaycan'da, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan özel kuvvetlerinin katılımıyla ortak askeri tatbikat başladı.

AA4 Haziran 2024 Salı 13:55 - Güncelleme:
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan ortak tatbikat
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Kafkas Kartalı 2024" adı verilen tatbikatın başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

3 ülkenin ulusal marşlarının okunmasıyla başlayan askeri tatbikatta, vatanları için canlarını feda eden askerler için saygı duruşu yapıldı.

2009'dan bu yana her yıl düzenlenen tatbikatla, katılımcı ülkelerin özel kuvvetleri arasında dostluk, işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak ve ayrıca birlikte hareket etme kabiliyetlerini geliştirmek amaçlanıyor.

  • askeri tatbikat
  • özel kuvvetler
  • Kafkas Kartalı 2024
  • Türkiye
  • Azerbaycan ve Gürcistan

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