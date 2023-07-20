Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 50,7 milyar dolar tutarında 13 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İmzalanacak yeni metinlerle işbirliğimizin ahdi zemini güçlenecek" dedi.

BAE ile diplomatik ilişkilerin 50'nci yıl dönümünde yakın diyalog ve işbirliğinin gelişiminden memnuniyet duyduklarını vurgulayan Erdoğan, imzalanacak ortak mutabakat metni ile ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine çıkmış olacağını söyledi.

Türkiye ve BAE arasında yapılan anlaşma dünyada geniş yankı buldu.

Financial Times "BAE ve Türkiye milyarlarca dolarlık anlaşmalar imzaladı" başlığı ile verdiği haberde iki ülkenin belirli bir süre süren anlaşmazlıkları geride bırakarak bağları güçlendirdiği ifade edildi:

Financial Times "BAE ve Türkiye milyarlarca dolarlık anlaşmalar imzaladı" başlığı ile verdiği haberde iki ülkenin belirli bir süre süren anlaşmazlıkları geride bırakarak bağları güçlendirdiği ifade edildi:

TÜRK EKONOMİSİNE DESTEK



Anlaşmalar, son on yılın büyük bölümünü anlaşmazlıklar içinde geçiren ve 2011'deki popüler Arap ayaklanmalarının ardından Orta Doğu'da patlak veren kargaşa sırasında genellikle rakip tarafları destekleyen bölgesel güçler arasındaki bağların derinleştiğine işaret ediyor.

Anlaşmayı "Türkiye, BAE'den 51 Milyar Dolarlık Ekonomik Destek Taahhüdü Aldı" başlığı ile veren Bloomberg, Erdoğan'ın Körfez ülkelerinden yüklü miktarda yatırım çektiğine vurgu yapıldı.

Anlaşmayı "Türkiye, BAE'den 51 Milyar Dolarlık Ekonomik Destek Taahhüdü Aldı" başlığı ile veren Bloomberg, Erdoğan'ın Körfez ülkelerinden yüklü miktarda yatırım çektiğine vurgu yapıldı.

Al Monitor "Türkiye ve BAE, Erdoğan ziyareti sırasında 50 milyar dolarlık ticaret anlaşması imzaladı" başlığı ile verdiği haberde "50 milyar dolarlık serbest ticaret anlaşması, Türk hükümeti döviz krizini hafifletmek için yabancı fonları çekmeye çalışırken geldi." ifadeleri kullanıldı.

Anlaşmayı "Türkiye ve BAE, Erdoğan'ın ziyareti sırasında 50 milyar dolarlık anlaşma imzaladı" başlığı ile veren Middle East Eye

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın ekonomisini canlandırmak için önemli yatırımları güvence altına almak amacıyla Arap Körfezi ülkelerine yaptığı geziyi tamamlarken, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye Çarşamba günü toplam 50,7 milyar dolarlık bir dizi anlaşma ve mutabakat zaptı ( MOU ) duyurdular ." ifadelerine yer verdi. Haberde ayrıca Suudi Arabistan ile yapılan iha anlaşmalarına da yer verildi.

Nikkei Asia ise haberi "Erdoğan, BAE'deki Körfez turunu 50 milyar dolarlık anlaşmalarla bitirdi" başlığı ile verdi. Haberde anlaşmaların Türk ekonomisine büyük bir destek sunacağı belirtildi.

"ERDOĞAN VE EKİBİ İÇİN GERÇEK BİR ZAFER"



Haberde piyasa stratejisti Tim Ash'in görüşlerine de yer verildi.

BAE anlaşmaları açıklandıktan sonra, RBC BlueBay Asset Management'ta gelişen piyasa stratejisti Tim Ash, "Bu, Erdoğan ve ekibi için gerçek bir zafer" ifadelerini kullandı.

"Diğer Körfez ülkelerinden - Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt - benzer taahhütlerle birleştirilirse, devam eden ve çok ihtiyaç duyulan politika düzenlemesinin etkisini hafifletebilir.

Birleşik Arap Emirlikleri resmi haber ajansı WAM da haberi "BAE ve Türk Cumhurbaşkanları, stratejik ortaklığı artırmak için 50 milyar doları aşan anlaşma ve anlaşmaların duyurulmasına tanık oldu" başlığı ile vererek iki ülke arasında bağların derinleştiğini yazdı.

BAE TÜRKİYE BAĞLARI GÜÇLENİYOR



Al Arabiya ise anlaşmayı "BAE ve Türkiye bağları güçlendiriyor" diyerek verdi. Haberde "İkili taahhüdün ekonomik ve stratejik ilişkileri derinleştirmesi ve her iki ülkeye de karşılıklı yararlar getirmesi bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

ABC News ise haberi "Türkiye'nin finans şefi, Erdoğan Körfez ülkelerini gezerken BAE ile 50,7 milyar dolarlık anlaşmaların müjdesini verdi" başlığı ile duyurdu. Haberde şu ifadelere yer verildi:

Ankara, Arap devletleriyle on yıllık bir ayrılığın ardından son iki yılda Riyad ve Abu Dabi ile bağlarını onardı.

Londra'daki BlueBay Asset Management'ta gelişmekte olan piyasalar analisti Timothy Ash, anlaşmaların "Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında yeni bir stratejik ilişkiyi" temsil ettiğini söyledi.

Haberde ayrıca mart ayında iki ülke arasında ikili ticareti beş yıl içinde yılda 40 milyar dolara çıkarmayı amaçlayan bir serbest ticaret anlaşmasının imzalandığı da hatırlatıldı.