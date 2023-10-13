İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ekim 2023 Cuma / 29 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,8769
  • EURO
    29,4222
  • ALTIN
    1679.22
  • BIST100
    8259.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye barış için devrede... Dünya, Başkan Erdoğan'ın girişimlerini konuşuyor
Dünya

Türkiye barış için devrede... Dünya, Başkan Erdoğan'ın girişimlerini konuşuyor

İsrail-Filistin çatışmalarının başladığı günden bu yana barış için girişimlerini sürdüren Başkan Erdoğan'ın Hamas'ın elindeki rehineler için yaptığı müzakere görüşmeleri dünya basınında gündem oldu. Dış basın, Türkiye'nin ara buluculuk rolüne vurgu yaparken rehineler için de çaba sarf ettiğine dikkati çekti.

13 Ekim 2023 Cuma 07:54 - Güncelleme:
Türkiye barış için devrede... Dünya, Başkan Erdoğan'ın girişimlerini konuşuyor
ABONE OL

İsrail-Filistin çatışmasının 7. gününde Gazze'de resmen bir insanlık dramı yaşanıyor. İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerini hedef alan son saldırılarında 53 Filistinli öldü, onlarcası yaralandı.

Sağlık ve güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, "uyarı yapmadan" Gazze'nin farklı bölgelerine yoğun hava saldırısı düzenledi.

Yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarda ilk belirlemelere göre 53 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Kaynaklar, yıkılan evlerin enkazı altında hala çok sayıda kişinin bulunduğunu kaydetti.

Türkiye ise ilk günden beri taraflara itidal çağrısı yapmakta. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaşananların bir an önce son bulması için çoktan kolları sıvamış durumda.

Başkan Erdoğan son olarak yürüttüğü barış diplomasisinde Hamas'ın elindeki sivil rehineler için müzakereler yürütmeye başladı.

Ayrıca Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan'ın bu çabası dünya basınının gündemindeydi. Reuters haber ajansı, Erdoğan'ın bu çabasını kaleme aldı. Haberde ayrıca, Ankara'nın çatışmalar başladığından beri ara bulucu rolünü üstlendiğinden de bahsedildi.

The Jerusalem Post'un da gündemi Başkan Erdoğan'ın çabaları oldu. Üst düzey bir Ankara yetkilisinin açıklama yaptığından bahseden gazete söz konusu yetkilinin "Türkiye, Hamas'ın elinde bulunan sivil tutuklularla ilgili görüşmeler yürütüyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilgili kurumlarda Hamas'ın elindeki siviller için süreç var" dediğinden bahsetti.

The Guardian da canlı anlatım yaptığı haberinde Başkan Erdoğan'ın çabalarından bahsetti. Gazete, "Türkiye, Hamas'ın elindeki siviller için görüşüyor" açıklamasında bulundu.

Brisbane Times Reuters'a dayandırdığı haberinde benzer açıklamalara yer verdi.

Al Arabiya News da benzer açıklamalara yer vererek üst düzey bir yetkilinin Başkan Erdoğan'ın Hamas'ın elindeki rehineler için müzakereler yürüttüğüne dair bilgi verdiğinde bahsetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.