İran Meclisi Sosyal İşler Komisyonu üyesi Azizi: Türkiye bizim için güçlü ve güvenilir bir komşudur

Azizi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin geçen hafta Türkiye'ye yaptığı ziyaretle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

- "Türkiye bizim için güçlü ve güvenilir bir komşudur"

Ruhani'nin dost ve kardeş Türkiye'ye yaptığı ziyaretin kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Azizi, bu iki ülkenin tarih boyunca çok iyi ilişkilere sahip olduğunu ve bunun güçlenerek devam etmesini dilediklerini belirtti.

Azizi, Türkiye, İran ve Rusya'nın, Suriye'nin istikrarı ve barışı için ortaya koyduğu çabadan övgüyle söz ederek, bölgesel konulardaki iş birliğinin güçlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetime gelmesiyle iş birliğinin arttığını vurgulayan Azizi, İran ile Türkiye'nin zor zamanlarda sürekli birbirlerini desteklediklerini ve Türkiye'deki başarısız 15 Temmuz darbe girişiminde Erdoğan hükümetine ilk desteğini açıklayan ülkenin İran olduğunu söyledi.

Yaptırımlarda ortaya koyduğu tavır nedeniyle Türkiye'ye teşekkür eden Azizi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye bizim için güçlü ve güvenilir bir komşudur. Türkiye, özgür ve uluslararası kurallara bağlı bir ülke, o nedenle başka ülkelerden izin ya da talimat alarak iş yapacak değildir."