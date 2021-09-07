'Türkiye bizimle birlikte birçok projeyi hayata geçirecektir'

AA 7 Eylül 2021 Salı 20:34 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 20:40

Tshisekedi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanlığının yanı sıra Afrika Birliği'nin de (AfB) dönem başkanlığını yürüttüğünü hatırlatan Tshisekedi, "Dolayısıyla bu aslında bizlerin iş birliğine her alanda ne kadar önem verdiğimizi göstermektedir. Türkiye ile her alanda iş birliğine hazır olduğumuzun bir göstergesi. Bu sadece daha da güçlenerek, ivme kazanarak devam edecektir." dedi.

Tshisekedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde kasımın ikinci yarısında Türkiye'de Türkiye-Afrika zirvesini düzenleme konusunu ele aldıklarını dile getirdi.

Afrika'nın önünde büyük bir hedef bulunduğunu kaydeden Tshisekedi, Afrika kıtasında serbest ticaret bölgesini oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Tshisekedi, Türkiye'nin Afrika kıtası ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni güçlendirmek için iş birliğini genişleteceğini, önemli bir ekonomik iş birliğini hayata geçirme imkanına sahip olacağını belirtti.

Görüşmede Gine'deki askeri darbeyi kınadıklarını kaydeden Tshisekedi, devrilen Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin bir an önce serbest bırakılmasını istediklerini söyledi.

Öte yandan, ülkesinin doğusunda "şiddet girişimleri" olduğunu hatırlatan Tshisekedi, "Topraklarımızda yaklaşık 24 saat önce bir saldırı yaşandı ve bu barbar eylem neticesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. Bu doğrultuda biz iki ülkeyle askeri anlamda bir işbirliğini hayata geçirmek ve silahlı kuvvetlerimizin teknik anlamda ve her anlamda kapasitesini güçlendirmek istiyoruz. Bunu, söz konusunu şiddet unsurlarını topraklarımızdan arındırmak niyetiyle gerçekleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

- "Türkiye bizlerle birlikte tarım alanında birçok projeye hayata geçirecektir"

Tshisekedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde ülkesinin kalkınması ve hedefleri kapsamında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin yer altı ve yer üstü kaynaklarından bahsettiklerini belirterek, "Her iki alanda da çok büyük potansiyelimizin olduğunu aktardık. Türkiye ise bizlerle birlikte tarım alanında birçok projeyi hayata geçirecektir ki tarım alanı da bizim önceliklerimizden birisidir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tshisekedi, maden kaynakları alanında da her iki ülkenin de yararına olacak şekilde kazan-kazan ilkesi doğrultusunda birlikte çalışacaklarını vurguladı.

Altyapı konusunun önemine işaret eden Tshisekedi, bu konuda birkaç Türk firmasıyla görüştüklerini ve Türk şirketlerinin ülkede büyük çaplı projeleri hayata geçireceklerini dile getirdi.

Tshisekedi, "Türkiye Cumhuriyeti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki iş birliği ve dostane ilişkiler ve Türkiye'nin Afrika ile olan olumlu ilişkileri iyi gitmektedir. Bu iş birliği daha da güçlenecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Tshisekedi, misafirperverliği dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.